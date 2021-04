Tonne: „Wir sind klug beraten Euch Schülern zuzuhören“

Hannover

Lieber unbekannter Schüler,

und Deine Rückmeldung. Einiges davon ist berechtigt, etliches aber auch viel zu pauschal, ein paar Bewertungen halte ich auch für falsch. So oder so freue ich mich, Dir antworten zu können.

Vorab: Wir sind klug beraten Euch, den Schülerinnen und Schülern, zuzuhören, Respekt zu zollen und unseren Dank auszudrücken: Die Kontaktbeschränkungen der letzten Monate, der Verzicht auf Hobbys, Sport und das Treffen mit Freunden – all das ist ein enormer Beitrag in der Pandemiebekämpfung von Euch. Diese Einschränkungen sind schmerzhaft und schwer erträglich. Wir werden uns als Gesamtgesellschaft noch sehr intensiv damit befassen müssen, die sozialen Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlich aufzufangen. Das gilt umso mehr, als dass sehr viele Schülerinnen und Schüler auf den Präsenzunterricht verzichten mussten.

In Niedersachsen und deutschlandweit sind viele Jahrgänge im Lockdown oder durch die„Notbremse“ seit viereinhalb Monaten im reinen Distanzunterricht. Und diese Form des Unterrichts kann das gemeinsame Lernen in der Klassen- oder Kursgemeinschaft nie 1:1 ersetzen. Bei all dem verständlichen Wunsch nach möglichst viel Normalität muss die Erwartung und Vorstellung hier gelegentlich richtig justiert werden.

Gleichwohl verstehe ich auch den Frust, der aus Deinen Worten spricht. Denn in der Tat: An vielen Stellen hat das Distanzlernen nicht gut funktioniert, insbesondere im ersten Lockdown. Da waren viele Strukturen noch nicht gelegt, die Technik war unzureichend vorhanden und viele Lehrkräfte noch nicht auf die Situation eingestellt. Und auch der Start ins Distanzlernen nach den Weihnachtsferien war nicht perfekt, insbesondere durch die hohe Auslastung der IT-Systeme und Server.

Ganz so pauschal stehen lassen möchte ich Deine Kritik dennoch nicht. Ich teile sie auch nicht, da sich in der Folge einiges verbessert hat. Die Systeme laufen stabiler, die Schulen und die Lehrkräfte haben sich mittlerweile gut eingestellt auf das Szenario C, die Qualität des Unterrichts hat sich deutlich gesteigert. Die Lehrkräfte nehmen die Aufgabe an, Zehntausende Lehrkräfte haben sich fort- und weitergebildet. Und auch wir als Ministerium haben unsere Vorgaben stetig verbessert. Das Land Niedersachsen hat zur Unterstützung des Distanzlernens noch aus der Pilotierung heraus die kostenlose Niedersächsische Bildungscloud (NBC) für Schulen zur Verfügung gestellt, die unter anderem ein Videokonferenztool beinhaltet. Auch private Betreiber haben ihre Kapazitäten deutlich hochgefahren. Wir haben mit dem Digitalpakt 160.000 Endgeräte für Schüler angeschafft und das Endgeräte-Programm für Lehrkräfte auf den Weg gebracht. Zudem konnte die Schulinfrastruktur an vielen Stellen verbessert werden.

Optimal ist das alles natürlich noch nicht – allerdings stellen wir die Arbeit auch nicht ein, sondern lassen die Ärmel hochgekrempelt. Die von Dir dargestellten Unterschiede zwischen den Schulen sind dabei nicht von der Hand zu weisen. Wir haben daher die Regelungen verbindlicher gemacht, damit die Unterschiede beim Distanzunterricht geringer werden. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Verbesserung der Rahmenbedingungen für die schulische Arbeit mit digitalen Medien. Damit wollen und werden wir zu weiteren Verbesserungen kommen.

Wir sind außerdem dabei, Wege hin zu mehr Präsenzunterricht zu eröffnen. Es ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel, den Status Quo einfach so hinzunehmen. Das sage ich sehr deutlich an alle die meinen, dass die Kinder und Jugendlichen weiterhin die Hauptlast tragen können. Ich finde, mit der Umsetzung einer Strategie aus Impfen, Testen, Maske tragen, Hygienemaßnahmen streng befolgen und Inzidenzen analysieren, lassen sich weitere Szenarien entwickeln. Unser Ziel muss doch sein, wieder mehr Schülerinnen und Schüler im Szenario B in die Schule zu holen.

Ich lade Dich gerne ein, einen Tag im Ministerium vorbeizukommen, mich zu begleiten und Einblick in die Arbeit hier zu nehmen – natürlich mit Testung, Abstand und Maske. Vielleicht gelingt uns dabei die Fortsetzung unseres Dialoges.

Mit besten Grüße, Grant Hendrik Tonne

Von Britta Lüers