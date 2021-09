Wer war Silke B.(53)? Die Prostituierte wurde am Sonntagabend in Stöcken getötet. Freundinnen sagen, dass sie Kontakte ins kriminelle Milieu gehabt habe. NP-Recherchen zeichnen das Bild einer exaltierten, aber einsamen Frau.

Tötungsdelikt in Hannover: Wer war die Prostituierte Silke B.?

Kriminalität - Tötungsdelikt in Hannover: Wer war die Prostituierte Silke B.?

Kriminalität - Tötungsdelikt in Hannover: Wer war die Prostituierte Silke B.?