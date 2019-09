Hannover

Am Freitagabend gegen 18.15 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Levester Straße, kurz vor dem Ortseingang Göxe. Ein Auto knallte aus bisher unbekannter Ursache ungebremst gegen einen Baum, so dass dieser umfiel. Trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen von Passanten, verstarb der Fahrer noch am Unfallort. Die Strecke ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt.

Von Cecelia Spohn