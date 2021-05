Tödlicher Unfall in der List: 68-Jährige bricht  am Steuer zusammen

Hannover

Eine 68-jährige Audifahrerin ist am Dienstagmorgen nach einem Unfall in der List verstorben. Auch ihre 89-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Frauen waren auf der Straße Am Listholze in Richtung Sahlkamp unterwegs, als die 68-Jährige um 9.46 Uhr am Steuer ihres Audi A3 krankheitsbedingt plötzlich zusammenbrach. In Höhe der Hausnummer 55 geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn, touchierte zwei dort auf dem Parkstreifen abgestellte Pkws und krachte schließlich gegen einen ebenfalls auf dem Parkstreifen abgestellten Container.

Reanimation vergeblich

Zunächst schien die 68-Jährige unverletzt und war ansprechbar. Doch wenig später verlor sie das Bewusstsein und musste reanimiert werden. Auch während des Transports und im Krankenhaus wurden die Wiederbelebungsmaßnahmen fortgesetzt. Dennoch starb sie an den Folgen des Krankheitsfalls.

Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Straße Am Listholze in Höhe des Kothöferdamms für etwa eine Stunde. Den an den Fahrzeugen entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf etwa 6000 Euro.

Von Andreas Krasselt