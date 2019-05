Hannover

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht zu Mittwoch ist bei Wennigsen auf der L 391 ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Drei weitere Personen, darunter der 19 Jahre alte Fahrer, wurden schwer verletzt.

Laut Polizeiangaben waren die vier Personen auf der Landesstraße 391 von Sorsum in Richtung Wennigsen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer des Wagens in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Audi überschlug sich und stürzte in den Mühlbach.

Polizei und Feuerwehr waren mit rund 120 Helfern vor Ort. Der Fahrer des Wagens musste von den Einsatzkräften aus dem Auto befreit werden. Zwei 16-Jährigen Mitfahrer konnten sich von selbst aus dem Autowrack befreien. Sie wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Von RND/ras