Hannover

An der Bundesstraße 6 bei Frielingen hat es am Sonnabendmittag einen tödlichen Unfall gegeben. Aus noch ungeklärten Umständen kam ein Autofahrer gegen 13.15 Uhr von der Straße ab und prallte gegen einen Baum am Straßenrand.

Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Weitere Fahrzeuge sollen nicht an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Die B6 ist derzeit in Richtung Garbsen voll gesperrt.

Von RND/jok