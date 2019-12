Tödlicher Schuss in der List ein Unfall? Verdächtige (24, 31) wieder frei

Hannover

Wende im Fall um den Tod eines familienvaters (43) in der List: Überraschend sind die Haftbefehl gegen die beiden Verdächtigen (24, 31) aufgehoben worden. Nach wochenlangem Schweigen haben nun beide ausgesagt und ihre Version des Geschehens geschildert. Demnach habe sich der tödliche Schuss aus Versehen gelöst.

Angaben passen zur Spurenlage

„Diese Version können wir zurzeit nicht widerlegen“, so Klinge. Die Angaben würden allerdings in Einklang zu bringen sein mit den Verletzungen, die der 43-Jährige erlitten hatte.

Kam es wegen illegaler Geschäfte zum Streit?

Die beiden Verdächtigen hatten sich am Abend des 29. September mit dem 43-Jährigen in der Gorch-Fock-Straße getroffen. Hintergrund seien Geschäfte gewesen, die man miteinander gemacht habe – offenbar handelte es sich um nicht ganz legale Deals. „Hierzu dauern die Ermittlungen aber noch an“, so Klinge. Es sei zum Streit gekommen, der eskalierte.

Tatwaffe weiter verschwunden

Wem der drei Beteiligten die Tatwaffe gehörte, ist bislang nicht geklärt. „Sie ist auch weiterhin verschwunden“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Suche nach Auto-Insassen geht weiter

Ebenfalls suchen die Ermittler nach unbekannten Auto-Insassen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben sollen. Mit ihrem Fahrzeug könnten sie den Tatort an der Gorch-Fock-Straße ausgeleuchtet haben. Trotz eines Aufrufs am Dienstag haben sich die Zeugen bislang nicht bei der Polizei gemeldet. Laut Klinge ist nicht ausgeschlossen, dass die Gesuchten in Verbindung mit den drei Beteiligten gestanden haben könnten.

