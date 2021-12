Hannover

Rinor Z. hat sich am zweiten Prozesstag vor dem Landgericht Hannover zu den tödlichen Schüssen im Sommer an der Kreuzung Arndtstraße geäußert. Seit Langem habe er sich vor Nasko M. – Schwager und Beifahrer des getöteten Armin N. – gefürchtet. Seit Jahren gebe es Streit zwischen beiden. Als der 33-Jährige auf offener Straße attackiert wurde, habe er aus Notwehr um sich geschossen. Am Ende der schriftlichen Einlassung gab es einen Vorgeschmack auf die kommenden Termine, die vier namhaften Anwälte gerieten aneinander.

„Mein Mandant bedauert zutiefst, dass ein Mensch ums Leben gekommen ist“, sagte Verteidigerin Yana Tchelpanova. Gleichzeitig sei der 33-Jährige aber erschüttert gewesen über das „skrupellose und brachiale Auftreten“ der Widersacher am 3. Juni. Z. sei bereits mittags an der Schulenburger Landstraße von Nasko M. und Armin N. beobachtet worden. Als er glaubte, die Luft sei wieder rein, habe der 33-Jährige sich auf in die Innenstadt gemacht.

Schüsse an der Arndtstraße: In Panik zur Waffe gegriffen

Armin N. (†30) saß am Steuer des schwarzen Porsche. Der Angeklagte will gesehen haben, wie er zu einer Waffe griff. Dem Mann wurden Verbindungen zur organisierten Kriminalität nachgesagt. Quelle: privat

An der Kreuzung Arndtstraße/Weidendamm/Herschelstraße habe M. dann plötzlich mit einer Holzlatte auf die Frontscheibe von Z.’s Wagen eingeschlagen. Immer wieder holte der 51-Jährige aus und zerrte an der verriegelten Fahrertür. Z. habe in seiner Panik zur Waffe gegriffen, die er von einem Bekannten bekommen habe, um erst durch die Windschutzscheibe und dann aus der geöffneten Fahrertür zu feuern. Tchelpanova: „Als es für ihn wirkte, als würde Armin N. auf dem Fahrersitz des Porsche eine Waffe heben, schoss mein Mandant erneut.“ Der 30-Jährige wurde tödlich getroffen. Die Verteidigung spricht von Notwehr, die Anklage nennt es Totschlag.

Laut Einlassung lernten sich Nasko M. und der 33-Jährige vor etwa acht Jahren kennen. Damals habe Rinor Z. für den 51-Jährigen in Hamburg Maurerarbeiten ausführen sollen. Doch als der keine Unterkunft organisiert hatte, sei die Kolonne direkt wieder abgezogen. Es gab kaum noch Kontakt – bis zum Oktober 2020. Vor einem Langenhagener Restaurant hatte Nasko M. demnach einen Disput mit Z.s Begleiter. Es ging um Schwarzarbeiter auf einer Baustelle, die aufgeflogen waren. In der Folge kam es zur Schlägerei mit dem 33-Jährigen. Dabei soll M. Zähne verloren und seitdem auf Rache gesinnt haben.

Nasko M. in clanähnlichen Strukturen aktiv?

Rinor Z. war mit diesem weißen Mercedes unterwegs, als Nasko M. plötzlich mit einer Holzlatte auf den Wagen eingeschlagen haben soll. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

„Mein Mandant weiß von den clanähnlichen Strukturen, in denen sich Nasko M. bewegt“, heißt es in der Einlassung. Der 51-Jährige sei „mächtig und bewaffnet“. Auch Armin N. „eilte ein gewisser Ruf voraus“ – er war bereits mit zwölf Jahren Intensivtäter, ihm wurden Verbindungen zur organisierten Kriminalität nachgesagt. 2017 erschoss er am Andreas-Hermes-Platz einen 25 Jahre alten Mazedonier, nachdem er zuvor von zehn Männern zum Teil mit Messern angegriffen und verletzt worden war. Der Fall wurde als Notwehr eingestuft.

M. und Gefolgschaft hätten Z. regelmäßig beschattet und so eingeschüchtert. Aus Angst habe der 33-Jährige sein Leben massiv eingeschränkt, wollte mit der Familie nach Stuttgart ziehen. „Er wurde immer nervöser“, sagte Tchelpanova. Diese „panische Todesangst“ ließ am Tag der Schießerei „ein kontrolliertes und zielgerichtetes Handeln gar nicht zu“. Verstärkt worden sei das durch Z.s posttraumatische Belastungsstörung. 1998 oder 1999 griff die serbische Armee das kosovarische Dorf des damals Zehnjährigen an, dabei wurde der Bruder (†2) getötet. Er selbst wurde schwer verletzt.

Anwälte kritisieren sich gegenseitig

Nachfragen werden beim nächsten Termin im Januar gestellt. Dass es dabei hoch hergehen könnte, zeigte sich nach Z.s Aussage: Die namhaft besetzte Nebenkläger- und Verteidigerseite sparten nicht mit Kritik aneinander. Nasko M.s Anwalt Matthias Waldraff bezeichnete das Verhalten von Manfred Koch, der neben Tchelpanova und Fritz Willig den Angeklagten vertritt, als „beschämend“. Der Grund: Koch hatte Armin N. 2017 beigestanden. Laut Waldraff sei die Familie „aufs höchste Maß enttäuscht und entsetzt“. Sein Kollege Steffen Stern, der damals ebenfalls N. verteidigte, vertritt nun dessen Hinterbliebenen. Kochs Verhalten nannte er „unter aller Kanone“.

Der konterte die Vorwürfe als „theatralische Überzogenheit“. Ein Verteidiger habe nicht moralisch zu agieren, „sondern effektiv“. Außerdem sei er nur beteiligt, weil ihn der 80-jährige Willig aufgrund dessen Hüftoperation und möglicher Komplikationen darum gebeten habe. Beide wollen die junge Kollegin Tchelpanova nicht einfach so „den beiden Leuchttürmen“ Waldraff und Stern entgegen treten lassen.

Von Peer Hellerling