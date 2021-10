Tödliche Attacke in Kongsberg: Stammt eines der Opfer aus Hannover?

Hannover

Unter den fünf Opfern der tödlichen Attacke in Kongsberg (Norwegen) am 13. Oktober ist womöglich auch eine gebürtige Hannoveranerin. Die norwegische Polizei hatte am Sonnabend die Namen der Getöteten veröffentlicht. Darunter ist auch Andrea M. aufgeführt. Wie mehrere Medien berichten, lebte die 52-jährige Musikerin bereits seit längerer Zeit in Norwegen, wo sie auch eine Familie gegründet hatte.

In ihrem Wikipedia-Eintrag wird Hannover als Geburtsort genannt. Die „Bild“ berichtet, dass M. aus Hamburg stammt. Eine Anfrage dieser Zeitung an die norwegische Polizei dazu blieb bislang unbeantwortet.

Kongsberg: M. war in der Metalszene bekannt

Auch das Auswärtige Amt hatte am Wochenende bestätigt, dass eine Deutsche unter den Opfern ist. Weitere Details zu Alter oder Lebensumständen der Frau wurden nicht genannt.

Ein 37-jähriger Däne hatte eingeräumt, am Mittwochabend in der Innenstadt von Kongsberg fünf Menschen getötet zu haben. Am Wochenende äußerten die Ermittler Zweifel an einer terroristisch motivierten Tat.

Mitmusiker trauern

M. arbeitete als Musikerin und Autorin. Sie war in der Gothic- und Metalszene bekannt, veröffentlichte zahlreiche Alben unter verschiedenen Künstlernamen, unter anderem als „Nebelhexë“. Zu Beginn ihrer Karriere Anfang der Neunzigerjahre war sie Teil der Genregrößen „Cradle of Filth“ aus England.

Auf ihrer Facebook-Seite trauern „Cradle of Filth“ um die 52-Jährige. Ihre Familie wird in einem norwegischen Magazin folgendermaßen zitiert: „Andrea wird schmerzlich von ihrer norwegischen und deutschen Familie vermisst.“

Von Manuel Behrens