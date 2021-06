Hannover

Nach der Schießerei am vergangenen Donnerstag in Hannover hat sich Todesschütze Rinor Z. am Montagnachmittag der Polizei gestellt. Der Kosovo-Albaner sitzt nun in U-Haft.

Vier Tage nach den tödlichen Schüssen auf der Kreuzung Arndtstraße/Herschelstraße hat sich Rinor Z. gestellt. Der Familienvater erschien aber nicht bei der Polizei. Im Bereich der Innenstadt habe er sich von Beamten festnehmen lassen, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, Kathrin Söfker. „Nähere Angaben machen wir nicht dazu“, so Söfker. Hintergrund sind Bedenken um die Sicherheit von Rinor Z. – die Familie des getöteten Armin N. (ebenfalls Kosovo-Albaner) könnte (Blut-)Rache nehmen.

Rinor Z. beim Haftrichter

Nach seiner Festnahme ging es für Rinor Z. ins Amtsgericht. „Er wurde dem Haftrichter vorgeführt“, so Söfker. Inzwischen wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen – nicht wegen des Verdachts des Mordes, sondern wegen Totschlags. Fritz Willig, der Anwalt von Rinor Z., hatte vergangenen Freitag erklärt, sein Mandant habe in Notwehr gehandelt, als er den 30-jährigen Armin N. erschoss.

Willig kündigte an, Rinor Z. werde mit den Ermittlern kooperieren: Schließlich habe er seinen Mandanten auch veranlasst, sich zu stellen. „Jetzt klären wir das genau auf“, so der Anwalt.

Blumen und Kerzen für den Getöteten: Der Todesschütze Rinor Z. hatte Angst vor Armin N. und seiner Familie. Quelle: Nagel/Hage

Rinor Z. habe Armin N. nicht töten wollen, so Willig: Er habe auf einen zweiten Angreifer gezielt, der mit einem Baseballschläger auf seinen Wagen losgegangen sei. Vor dem Haftrichter habe Rinor Z. eine Einlassung abgegeben, die die Notwehrsituation belegen soll.

Laut Willig hatte Rinor Z. Angst vor Armin N. Deshalb habe er sich bewaffnet. Wegen der Bedrohung durch die Familie des Getöteten habe der Todesschütze auch Anzeige bei der Polizei in Langenhagen erstattet.

Von Britta Mahrholz und Thomas Nagel