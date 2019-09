Tod vor der Oper: Angeklagter nicht verhandlungsfähig

HANNOVER

Während sich der Prozess um den tödlichen Messerstich vor der Oper noch hinzieht, wurde das Verfahren gegen einen 17-jährigen Angeklagten abgetrennt. Er ist wegen Strafvereitelung angeklagt. Er soll die Tatwaffe weggeworfen haben.

Richterin Monika Thiele stufte den 17-Jährigen als nicht verhandlungsfähig ein. Er hatte zwei Suizidversuche begangen. Ein Psychiater stellte bei dem Jugendlichen eine Posttraumatische Belastungsstörung fest.

Sein Anwalt Thomas Mügge meint zu NP: „Das war die Situation, die ich von Anfang an befürchtet habe.“ Sein Mandant sei deshalb suizidgefährdet, weil er den Belastungen des Verfahrens nicht gewachsen sei und unter Flashbacks (plötzlich auftauchende traumatische Erinnerungen) leide. Ihm wird zu einem späteren Zeitpunkt der Prozess gemacht.

Notwehr oder Totschlag ?

Die Angeklagten gehören einer afghanischen Minderheit an. Zumindest den 17-Jährigen haben auf der Anklagebank die Erlebnisse seiner Flucht wieder eingeholt. Vor Gericht stand er, weil er an einer tödlichen Messerstecherei in Hannover am Opernplatz im Februar 2019 beteiligt war. Ein 18-Jähriger wurde tödlich verletzt, drei weitere junge Männer trugen schwere Verletzungen davon.

Rauuf A. (21) hatte im Gericht erklärt, dass er zugestochen habe. Allerdings habe er in Notwehr gehandelt, weil er am Boden lag und auf ihn eingeschlagen worden sei. Er war seinem 17-jährigen Bruder zur Hilfe geeilt. Der 17-Jährige hatte erklärt, dass er zuvor bei einer Schlägerei eine Kopfwunde erlitten habe. Sie müssen sich wegen Totschlags und versuchten Totschlags vor dem Landgericht Hannover verantworten.

Laut Verteidiger Benjamin Pethö dauert der Prozess noch mindestens bis Jahresende.

