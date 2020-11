Tod nach Steintor-Schlägerei: Bruder von IS-Terroristin Safia S. unter Verdacht

Safia S. (heute 20), die Schwester von Schouaib S., verübte als damals 15-Jährige im Hauptbahnhof von Hannover das erste Attentat im Auftrag der Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland. Ende Februar 2016 hatte die Gymnasiastin einem Bundespolizisten unvermittelt ein Messer in den Hals gestochen. Der Beamte überlebte schwer verletzt.

Die islamistische Attentäterin, die bis kurz vor dem Verbrechen über einen Messenger-Dienst vom IS angeleitet worden war, wurde zu sechs Jahren Jugendstrafe verurteilt. Radikalisiert worden war Safia von Kindesbeinen auf an, als sie von ihrer marokkanischen Mutter mit in die Moschee des Deutschsprachigen Islamkreises (DIK) Hannover in die Kornstraße genommen wurde und als Siebenjährige in Videos neben dem Salafisten-Prediger Pierre Vogel auftreten musste.

Auch der Bruder von Safia und Schouaib S. geriet in die Islamisten-Szene. Saleh S. (heute 21) wollte sich wie seine Schwester dem IS anschließen. Er war 2016 heimlich in die Türkei gereist, von wo er sich nach Syrien absetzen wollte. Die Reise in den Dschihad misslang allerdings und der damals 17-Jährige landete in einem türkischen Gefängnis. Später wurde bekannt, dass Saleh kurz vor seiner Ausreise Anfang Februar 2016 zwei Molotow-Cocktails vom Dach der Ernst-August-Galerie in der Innenstadt von Hannover geworfen hatte. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.

Saleh wurde wegen versuchten Mordes zu acht Jahren Haft verurteilt.