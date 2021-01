Tod eines Obdachlosen: So nimmt Hannover Anteil

Hannover

Viele Menschen nehmen Anteil am Tod des verstorbenen Obdachlosen namens Jim. „Mein Sohn (4) und ich“, schreibt etwa Daniel Weitekamp auf der Facebook-Seite der NP, „sind mal an ihm vorbeigegangen. Er hat freundlich gelächelt und ein paar witzige Gesten zu meinem Sohn gemacht. Wir haben ihm dann ’nen 6er-Träger Limo und ein paar Tüten Chips gegeben, die ich im Auto hatte. Er war sehr dankbar dafür. Ich frage mich die ganze Zeit“, überlegt Weitekamp, „was ich als einzelner noch für ihn hätte tun können. Ihm mit Respekt und Anstand zu begegnen und ein paar Lebensmittel reichen da wohl leider nicht.“ Aber einen Wunsch hat der Vater: „Hoffentlich verändert dieser Fall den Umgang von uns allen mit diesen Menschen.“

Der verstorbene Wohnungslose war dem Ordnungsamt offenbar seit 2016 bekannt. Er hatte bereits am Hauptbahnhof, an der Marienstraße in der Südstadt, am Königinnendenkmal in der Eilenriede, am Lister Platz und an der Bödekerstraße gelagert. Die Stadt hatte ihm mehrfach Hilfe angeboten, die er offenbar wiederholt ablehnte. Jim konnte anscheinend gar nicht anders: Er soll psychisch krank gewesen sein, Angst vor geschlossenen Räumen gehabt haben. Darum das Leben auf der Straße.

„Er regnete komplett durch“

„Hab’ mich so darüber geärgert, dass man ihn vom Lister Platz entfernte“, schimpft Alexa Nietfeld auf Facebook, „Da hatte er wenigstens noch ein Dach über dem Kopf. Er lag auf dem Seitenstreifen direkt an der Straße und regnete komplett durch. Ein Trauerspiel.“ Warum er entfernt worden sei, fragt eine Nutzerin. „Warum wohl?“, antwortet Nadine Heide: „Schandbild für die ,bessere’ Gesellschaft.“ Tatsächlich ist lagern an öffentlichen Orten ordnungsrechtlich verboten. Es hat auch immer mal Klagen der Anwohner über Jim gegeben.

Manche Nachbarn hätten sich über den Müll an seinem Lager geärgert, über die Essensreste, die Ratten angezogen hätten. Außerdem habe er auf offener Straße onaniert, heißt es. Alexa Nietfeld hat das offenbar auch beobachtet: „Er hat sich unter dem Schlafsack selbst befriedigt“, postet sie online, „und das sollte wohl keiner mitbekommen. Er war immer zugedeckt. Auch ich habe das gesehen und fand es jetzt nicht schlimm. Bin dann immer mit einem Lächeln an ihm vorbei. Ist hat auch nur ein Mensch gewesen.“ Toleranz, die nicht alle nachvollziehen. „Ah, okay, das finde ich schon sehr speziell!“, kommentiert Lisa Flausch.

Todesursache noch unbekannt

Die meisten Nutzer wünschen Jim, er möge in Frieden Ruhen. Manche fragen auch nach seinen Todesumständen: Gegen 19 Uhr war er am Sonntagabend gefunden worden. Der Notarzt stellte seinen Tod fest. Anzeichen auf Fremdeinwirkung stellte die Polizei nicht fest. Die genaue Todesursache bleibt aber zunächst unklar. Am Dienstagmorgen soll der Fall der Staatsanwaltschaft übergeben werden. Diese werde entscheiden, ob sie eine Obduktion einleiten werde. Dadurch könnte die genaue Todesursache festgestellt werden. Beispielsweise, ob Jim erfroren ist, wie es manche Nutzer fürchten.

Von Verena Koll