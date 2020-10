Hannover

Eine digitale Ampel regelt den Verkehr: Maximal 3800 Besucher dürfen sich gleichzeitig auf dem Schützenplatz befinden, um das Herbstvergnügen zu feiern. Das ersetzt in diesem Jahr das traditionelle Oktoberfest. Die Highlights sind die Turbo-Schaukel „G-Force“, der Propeller „No Limit“, die Achterbahn „Crazy Mouse“, der Karussell-Hüpfer „Rock & Roll“ sowie zwei Autoscooter und ein Riesenrad.

Bis 1. November läuft der Rummel, die Öffnungszeiten am Wochenende: freitags von 15 bis 22.30 Uhr, sonnabends von 14 bis 22.30 und sonntags von 14 bis 21.30 Uhr. Auf die Feuerwerke am Freitag wird verzichtet. Der Einlass ist nur über das Gilde-Tor möglich, alle anderen Tore dienen als Ausgänge. Ein Nasen-Mund-Schutz muss immer dann getragen werden, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Alle Infos und Besucher-Ampel unter www.oktoberfest-hannover.de

Kürbisfest feiern

Im Biergarten Lindener Turm wird der Herbst gefeiert. Auch in diesem Jahr kann das Kürbisfest stattfinden. Besucher können Sonnabend von 14 bis 18 und Sonntag von elf bis 18 Uhr Kürbisse schnitzen und die unterschiedlichsten Kürbissorten von der Kürbisscheune aus Hagenburg kaufen. Die Corona-Regeln: Geschnitzt wird nur draußen an Tischen, das Schnitzbesteck wird desinfiziert. Beim Kürbiskauf muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden und Besucher müssen vorab per Email reservieren: info@lindener-turm.de

GOP-Show „Bang Bang“

Das Ensemble der aktuellen GOP-Show „Bang Bang“ reist mit dem Publikum in das New York der 1960er Jahre. Dabei gibt es viel zu erleben: Komik und Artistik, Hula-Hoop-Kunst, sinnlichen Paartanz und Jonglage. Wegen Corona stehen pro Show 210 statt 310 Plätze zur Verfügung, es gibt eine verstärkte Luftzufuhr, die Garderobe ist geschlossen und es gibt keine Pause in dem Varieté an der Georgstraße 36. Die Shows laufen Freitag um 18, Sonnabend um 18 und 21, Sonntag um 14 und 17 Uhr. Eintritt: 35 bis 49 Euro.

Auf den Spuren von Königin Marie

160 Stufen muss man schaffen – und dann wird man mit einem sagenhaften Ausblick belohnt. Der Turmaufstieg ist ein Highlight der Führungen durch das Schloss Marienburg. Und der Rundgang durch den verwunschenen Schlossgarten versetzt die Besucher zurück in die Zeiten von Königin Marie von Hannover. Die Führungen verlaufen unter strenger Beachtung aller Corona-Regeln. Kosten: 12,50 (9,50) Euro, Turmaufstieg: fünf Euro extra. Anmeldungen und alle Zeiten unter www.schloss-marienburg.de

Einladung zu einer Kreuzfahrt

Ilja Richter (Foto) liest Bodo Kirchhoff: Am Sonntag geht es im Cavallo (Dragonerstraße 34) um einen sarkastischen Abgesang auf Kreuzfahrten auf Luxuslinern. Der begnadete Vorleser Richter nimmt das Publikum mit in die Gefühlswelten des Autors Kirchhoff, der mit dem Roman „Betreff: Einladung zu einer Kreuzfahrt“ eine Gesellschaftskritik verfasst hat. Die Lesung dauert von 18 bis 20 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Der Eintritt kostet 25,90, ermäßigt 21,90 Euro.

Mit Kino nach Kuba

Im Frühjahr war alles startklar für das Filmfestival „Kubanische Visionen“ im Kino im Künstlerhaus – bis Corona die Pläne platzen ließ. Jetzt wird das Fest nachgeholt: Von Freitag bis Sonntag laufen acht kubanische Filme an der Sophienstraße, am Sonnabend gibt es ab 16.30 Uhr zudem einen Vortrag über ökologische und soziale Projekte in Kuba (kostenlos). Kinoeintritt: 6,50 (4,50) Euro. Unbedingt reservieren: 0511/16 84 55 22.

Von NP