Hannover

Er spielt Fußball – und zwar ziemlich klasse. Er fährt Fahrrad – und zwar sehr gern. Und er hat ein Herz für Menschen, mit denen es das Leben nicht so gut gemeint hat. Deswegen wird 96-Spieler Timo Hübers am Montag ab 11 Uhr zu Gast bei der Radstation 1 in der Fernroder Straße 2 sein. Organisiert wurde dies in Zusammenarbeit von Step und 96plus.

Die Radstation bietet Parkmöglichkeiten für Zweiradfahrer, einen Reparaturservice und sogar eine Waschanlage für Drahtesel. Betrieben wird sie von der Suchthilfeberatung Step, die Langzeitarbeitslosen dort eine Chance gibt, beruflich wieder einzusteigen. Die beiden Radstationen am Hauptbahnhof werden von Step in Kooperation mit dem Jobcenter Region Hannover und der Landeshauptstadt betrieben.

Von Petra Rückerl