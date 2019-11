Till Lindemann kommt nach Hannover

Hannover

Bevor Till Lindemann im kommenden Jahr auf Tour geht, erscheint mit „F & M“ am 22. November das zweite Album in Kooperation mit Multiinstrumentalist Peter Tägtgren (Pain, Hypocrisy). Rund um die Veröffentlichung des Albums geht Lindemann 2020 auf Tour durch acht europäische Länder mit insgesamt 12 Konzerten.

Gut vier Jahre nach dem Debüt von „Skills in Pills“ folgt mit „F & M“ das zweite Kapitel des deutsch-schwedischen Koops. Ausgangspunkt der neuen Lieder war eine Zusammenarbeit zwischen Till Lindemann und dem Hamburger Thalia Theater im Rahmen einer modernen Adaption von „Hänsel und Gretel“, welche Themen wie Angst, Hoffnung, Armut und Tod aufgreift.

Auftakt der Tour für den Sänger von Rammstein ist am 4. Februar 2020 in der Swiss-Life-Hall von Hannover. Der allgemeine Vorverkaufsstart beginnt am Freitag, 8. November 2019 um 10 Uhr, Tickets sind auch erhältlich in den NP-Ticketshops.

Von NP