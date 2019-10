Jeder kann mitmachen: Neue App zählt Wildtiere

Hannover

Ein Murmeltier beim Wandern in den bayrischen Alpen gesichtet oder ein Eichhörnchen im heimischen Garten beobachtet? Dann freuen sich die Forscher der Tiho über eine Meldung – ganz einfach per App. Denn Oliver Keuling (47) und sein internationales Forscherteam wollen wissen, wie viele Wildtiere in Europa leben – und jeder Bürger soll mitzählen.

Wie viele Wildtiere leben in Hannover ?

Etwa 250 verschiedene Säugetierarten gibt es in Europa. Doch wie viele einzelne Tiere es sind – das weiß niemand so genau. Wie viele Wildschweine, Rehe oder Luchse in Niedersachsen oder Hannover leben, erst recht nicht.

„Ich sehe in Hannover auf jedem zweiten Baum ein Eichhörnchen – aber Zahlen dazu gibt es nicht“, so Keuling aus dem Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung der Tiho. „Es gibt leider nicht so viele Säugetierbegeisterte wie zum Beispiel Vogelfans und -zähler.“ Deshalb fehlten zuverlässige Zahlen über die Wildtierbestände.

iMammalia: Die neue App für Wildtiererfassung

Das soll sich jetzt ändern – mithilfe einer neuen App und der Beteiligung von Bürgern. Keuling ruft dazu auf, im Alltag, auf Wanderungen oder beim Spaziergang gesehene Tiere zu melden. Mit der App iMammalia soll das auch für den Laien ganz einfach funktionieren.

Startet er die App, öffnet sich eine Startseite mit Abbildungen verschiedener Wildtiere. Hat er eines davon gesehen, klickt er es an und gibt an, ob er es beobachtet, tot aufgefunden oder überfahren am Straßenrand entdeckt hat. Hobbyfotografen können auch ihre Bilder aus Fotofallen anhängen.

Deutschland ist Pilotland für das europaweite Projekt, geleitet wird es von Keuling aus Hannover. Zwei Jahre soll die Erfassung dauern, ab Mai 2020 wird das Projekt auch auf die übrigen Regionen Europas ausgeweitet. 2021 sollen dann genug Daten vorliegen – für den Tierschutz, das Populations- und Tierseuchenmanagement.

Von Josina Kelz