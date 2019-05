Schimmel an der Decke, offene Stromleitungen an den Wänden, eine „Urinsuppe“ über den gesamten Toilettenboden: So sieht es in zahlreichen Gebäuden der Polizei in Niedersachsen aus. Der Gewerkschaft der Polizei reicht es. Sie zeigt Fotos aus betroffenen Liegenschaften und fordert umgehende Investitionen.