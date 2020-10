Hannover

Nach dem bereits vermeldeten Aus des Tierimpfstoff-Forschungslabor Boehringer Ingelheim in Kirchrode mit seinen 129 Mitarbeitern, haben sich Betriebsrat und Geschäftsführung nun auf einen Interessenausgleich und Sozialplan geeinigt. Hintergrund ist die Entscheidung vom Juni 2020, die Arbeiten am Forschungs- und Entwicklungsstandort infolge einer Neuausrichtung der Schwerpunkte in der Tiergesundheitssparte Ende 2020 einzustellen.

„Nach dem schweren Entschluss zur Schließung des Standortes bin ich froh, dass wir uns mit dem Betriebsrat auf einen Sozialplan geeinigt haben“, erklärt Sabine Nikolaus, Landesleiterin Deutschland bei Boehringer Ingelheim. Dieser biete den Mitarbeitenden in Hannover durch umfangreiche Regelungen, zu „möglichst sozialverträgliche Lösungen“ zu kommen.

Abfindungen und Beschäftigung an anderen Standorten

Der Sozialplan umfasst neben Regelungen zu Abfindungszahlungen auch die Unterstützung bei der Suche nach einer Anschlussbeschäftigung. Weitere Vereinbarungen beinhalten unter anderem, dass Mitarbeitende aus Hannover bei fachlicher und persönlicher Eignung entsprechend den rechtlichen Rahmenbedingen bei der Besetzung neuer Stellen an anderen Standorten des Unternehmens besonders berücksichtigt werden.

Gebündelt wird die europäische Forschung und Entwicklung zu Impfstoffen künftig am französischen Standort in Lyon. An seinem größten Forschungs- und Entwicklungsstandort in Biberach erhöht das Unternehmen seine Investitionen in die Erforschung und Entwicklung insbesondere von Haustier-Therapeutika und -Antiparasitika. Mitarbeitende aus Hannover, die sich für den Wechsel an einen anderen Standort im Unternehmensnetzwerk entscheiden, erhalten laut dem Unternehmen dazu Ausgleichsleistungen.

Nachnutzung noch nicht geklärt

Während der Sozialplan steht, ist die Nachnutzung der Gebäude in Hannover noch unklar. „Die intensive Suche nach einem Käufer für die nachhaltige direkte Anschlussnutzung des Forschungszentrums Hannover, der auch den Mitarbeitenden eine langfristige Perspektive bietet, blieb ergebnislos“, so Unternehmenssprecher Matthias Knotzer. Derzeit liefen aber noch Gespräche zur weiteren Nutzung des Standortes.

