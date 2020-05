Tierisches Vergnügen ist zurück – so war der erste Tag im Zoo

Hannover

Das hatte sich der Direktor natürlich nicht nehmen lassen. „Um 8.59 Uhr stand ich selbst am Eingang und habe aufgeschlossen“, so Zoodirektor Andreas M. Casdorff, „das war schon ein ganz besonderes Gefühl.“ 50 Tage hatte der größte Zoo des Landes Corona-Zwangspause gemacht, und Casdorff hatte seit dem Startzeichen der Politik schon aufregende Stunden hinter sich. „Direkt nach der Verordnung kam der Absturz unseres elektronischen Kassensystems“, sagt Casdorff – zu viele wollten sich sofort ein Online-Ticket sichern und ein Zeitfenster reservieren. „Dadurch können wir den Strom so steuern, dass keine lange Schlangen vorm Eingang entstehen, weil wir wochentags nur 250 Besucher pro Stunde einlassen, am Wochenende wollen wir die Zahl auf 375 Menschen pro Stunde erhöhen.“

Besorgte Anrufer hatten gefragt, ob man zusätzlich zur Jahreskarte jetzt noch ein Extra-Tagesticket brauche (natürlich nicht), ob das Reservieren des Zeitfensters kostenpflichtig sei (nein), ob man nur noch eine bestimmte Zeit im Zoo bleiben dürfe (nein), ob Freikarten weiter gültig seien (ja). 25 Zoo-Fans warteten am Mittwoch schon ab acht Uhr auf Einlass, „aber es ging wirklich entspannt los“, sagte Casdorff der NP beim gemeinsamen Rundgang ab elf Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hatten exakt 396 Tierfreunde den Einlass passiert, bis zum Mittag waren es rund 500.

Gegen den Lagerkoller

Familie Schmeller war unten den ersten. „Wir kommen aus Magdeburg, haben gerade Urlaub und sofort nach der Bekanntgabe beschlossen, herzufahren“, sagt Paul Schmeller und pellt der vierjährigen Smilla ein hartgekochtes Ei ab: „Eine willkommene Abwechslung. Wir haben keinen Garten, da bekommst du mit zwei kleinen Kindern leicht einen Lagerkoller.“

40 zusätzliche Scouts und Helfer sind mit Masken im Einsatz, um auf den Mindestabstand hinzuweisen, zu erklären, warum erstmal nur zwei kleine To-go-Gastrofenster geöffnet haben, dass nur 30 Besucher gleichzeitig und mit Mund-Nasen-Schutz in den Shop dürfen, dass es eine Einbahnstraßenregelung gibt, damit sich Familien nicht frontal begegnen können. Alex Klassen hat gerade seinen Job als Fitnesstrainer verloren und hat nun noch mehr Zeit für Zoobesuche mit Sohn Sam-Luca (3). „Wir kommen zweimal die Woche und haben den Zoo schon ziemlich vermisst“, gibt der 30-Jährige zu.

Alex Klassen mit Besuch Sohn Sam-Luca Quelle: Florian Petrow

Ines erzählt ähnliches: „Rubi hat zuletzt jeden Tag gefragt, wann wir wieder in den Zoo können“, sagt die Mutter aus Garbsen: Nun bestaunt die Zehnjährige mit Freundin und Nachbarstochter Nele (9) das Eisbärbaby und Ines ist „endlich mal wieder tiefenentspannt. Wenn das Kind glücklich ist, bin ich es doch auch.“ Beim neuen noch namenlosen Zoo-Star ist es am vollsten, von Gedränge aber auch in Yukon Bay keine Spur.

Rubi (rechts) und ihre Freundin Nele freuen sich Quelle: Florian Petrow

Keine geballten Massen

Die wenigen hundert Besucher verlaufen sich auf dem rund 22 Hektar großen Areal mit 2150 Tieren in 180 Arten. Romina Bonapitacola nimmt sich bei den Elefanten eine Auszeit, während Tochter Nele (4) den wasserspeienden Steinelefanten besteigt. „Wir wollten unbedingt gleich am ersten Öffnungstag hier sein“, sagt die zweifache Mutter, „aber wir sind einfach nicht durchgekommen. Da bin ich um zwei Uhr nachts nochmal aufgestanden und dann hat es geklappt.“

Vor zwei Monaten erst haben Gerda und Gerd ordentlich Nachwuchs bekommen. Zehn Bentheimer Jungschweine wühlen in der neu aufgeschütteten Erde, „wie schön normal in dieser verrückten Zeit“, sagt Guido Spelling. Der 30-jährige Mann aus der Südstadt ist „bewusst alleine gekommen, ich wollte mal weg von Corona und runterkommen.“ Das ging am Mittwoch im Zoo ganz wunderbar. Wer an diesem Wochenende noch kommen will, muss sich sputen. Für Sonnabend sind nur noch 200, für Sonntag 400 Anmeldungen möglich.

Auch das Wisentgehege hatte am Mittwoch erstmals wieder geöffnet. „Keine Probleme“, so Direktor Thomas Hennig, „der Parkplatz ist zwar gut voll und 300 Besucher waren schon am Vormittag da, aber bei unseren 100 Hektar Fläche gibt es nie Gedränge.“ Bei den Wölfen saßen die Menschen „vorbildlich auf Abstand“, bei den Wisenten bestaunten sie Sparkle. Erst vor zwei Wochen auf die Welt gekommen, hat das Jungtier schon von 20 auf 35 Kilo zugenommen und blinzelte vergnügt in die Sonne. „So kann es weitergehen“, sagt Hennig, der zwei Kassen geöffnet hatte. Sogar die Vogelflugshow gab es in Springe schon wieder. Beate Fuso aus Bad Münder freute sich, „endlich mal wieder diesen herrlichen Tierpark erleben zu dürfen“.

Von Christoph Dannowski