Hannover

Die Polizei als Tierretter: Beamte des Kommissariats Hannover-Nordstadt haben am Mittwochmorgen eine verletzte Stockente in Obhut genommen. Der geschwächte Schwimmvogel hatte sich bis vor die Tür der Dienststelle an der Bodestraße geschleppt.

Ein Anwohner hatte Polizisten, die gerade aus einem Einsatz zurückkamen, gegen 5.35 Uhr auf die Stockente am Reifen eines Streifenwagens aufmerksam gemacht. Dort saß das Tier und schnatterte. Es sah so aus, als sei die Ente verletzt.

Verletzt: Die Stockente hatte sich in der Bodestraße neben dem Reifen eines Streifenwagens niedergelassen. Quelle: Polizei

Mehrere Einsatzkräfte versuchten, den Vogel einzufangen. Dem widersetzte sich die Ente zunächst mit letzter Kraft: Sie versuchte, wegzuhumpeln und auch wegzufliegen. Zwei Flugversuche endeten allerdings mit Bauchlandungen.

Tier wartet in Hundebox auf den Abtransport

Mehrere Polizisten kesselten das Tier dann ein. Einem 28-jährigen Beamten gelang es, durch beherztes Zugreifen die Stockente zu packen – und sie in einer Hundebox quasi in Gewahrsam zu nehmen. In der Obhut der Polizei sammelte sie neue Kräfte, bevor sie an Mitarbeiter der Wildtierrettung übergeben wurde. Die Tierschützer sollen die Ente wieder aufpäppeln.

Von Britta Mahrholz