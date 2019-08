Hannover

An der Lenther Chaussee in Badenstedt grasen 30 Schafe. Sie sind Bestandteil des städtischen Projekts „Städte wagen Wildnis“. Im Rahmen einer etwa eineinhalbstündigen Führung wird Landwirt Wilfried Otto am kommenden Dienstag (27. August) über die Entwicklung der Fläche in den vergangenen Jahren berichten.

Was die Schafe zum Naturschutz leisten, können Interessierte bei einem Ausflug erfahren. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr an der Weidefläche nördlich der Haltestelle „Sternheimweg“. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Tagfalter, Wiesenvögel, Wildpflanzen

Vor drei Jahren wurde die ehemalige Grünlandfläche zu einer extensiv genutzten Weide umgewandelt. Dadurch soll die Artenvielfalt in dem Bereich gestärkt werden, sodass unter anderem Tagfalter, Wiesenvögel und Wildpflanzen einen geeigneten Lebensraum erhalten.

Diese Maßnahme gehört zum Projekt „Städte wagen Wildnis“, das sich zur Förderung der Artenvielfalt im städtischen Raum einsetzt. Gefördert wird es dabei vom Bundesamt für Naturschutz mit 964.000 Euro. Die Stadt bringt zusätzlich einen Eigenanteil von 384.000 Euro ein.

Von Vera König