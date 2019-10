1000 Jung-Lachse in die Ihme ausgesetzt

Hannover

Ein kleiner Schritt für einen Jung-Fisch, ein großer für die Ihme: Gut 1000 junge atlantische Lachse haben Schüler der Goetheschule gemeinsam mit Anglern und dem Sealife in den Fluss entlassen. Das Projekt auf Initiative des Vereins „Leine-Lachs“ soll den Fisch, der bereits 1860 als ausgestorben galt, hier wieder heimisch machen.

Etwas scheu reagieren die gerade mal zwölf Zentimeter großen Brütlinge schon auf ihre neue Heimat, eher zaghaft verlassen sie den weißen Eimer, den Hans Kleiner von „Leine-Lachs“ gerade vorsichtig in die sonnendurchflutete Ihme am Ohedamm getaucht hat. Doch nach einigen Momenten der Akklimatisierung verteilen sich die Junglachse.

Kleinvieh: Nur rund 12 Zentimeter groß sind die Jung-Fische bei ihrer Auswilderung. Erst in etwa sechs Jahren werden einige von ihnen als ausgewachsene Lachse wieder zurückkehren. Quelle: Nancy Heusel

„Wir haben hier nur wenig Strömung, sonst würden sie sich wahrscheinliche etwas schneller bewegen“, so Vereinsvorsitzender Günter Ohnesorge. Lachse lieben die Strömung, orientieren sich an ihr. Doch das wird ihnen leider noch oft zum Verhängnis: Zum Laichen ziehen die erwachsenen Fische aus dem Meer stromaufwärts – und verenden nicht selten erschöpft vor Turbinen von Wasserkraftwerken. Nur wenige kommen deshalb in ihren Laichgründen an. „Dieses Jahr haben wir hochgerechnet nur 50 Lachse hier gehabt“, so Ohnesorge. Dabei setzt man jährlich bis zu 120.000 Brütlinge aus.

Wasserqualität hat sich stark verbessert

Die Voraussetzungen sind sogar sehr gut: Die Wasserqualität der Leine hat sich seit 1975 stark verbessert und viele Wasserkraftwerke haben inzwischen Fischtreppen installiert. Doch ein großes neues Werk bei Hemelingen an der Weser hat bislang darauf verzichtet. Und das liegt genau auf der Route der Fische, die in Ihme, Leine, Innerste oder Aller groß geworden sind.

Nachwuchs: In den etwa 800-Liter fassenden Tanks wurden die Jung-Lachse an die Ihme gebracht. Die 5d der Goetheschule half tatkräftig mit. Quelle: Nancy Heusel

Lachse sind standorttreu, kommen hierzulande mehrfach zum Laichen in ihren Heimatfluss zurück – anders als etwa in den nährstoffarmen Flüssen Kanadas, wo die Tiere nach dem Laichen verenden, um selbst Futter für den Nachwuchs zu werden.

Wiedersehen in sechs Jahren?

Die am Dienstag ausgesetzten Lachse werden noch eineinhalb Jahre hierbleiben, bis sie ins Meer schwimmen. Dort wiederum bleiben sie vier bis sechs Jahre, wandern bis Grönland, fressen sich an Krustentieren dick – die auch das Fleisch typisch lachsfarben machen – und kehren schließlich zurück in Leine und Ihme.

Derweil will der Leine-Lachs-Verein nicht nur weiter Lachse züchten und aussetzen, sondern auch auf Wasserwerke und Politik einwirken – um den Weg ganz frei zu machen für den Leine-Lachs.

Von Simon Polreich