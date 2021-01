Hannover

„121 Flamingos, 12 Erdmännchen, drei Eisbären ...“ Bei der jährlichen Inventur im Zoo Hannover wurde der tierische Bestand gezählt, gewogen und gemessen. 188o Tiere und 186 Arten so das amtliche Endergebnis.

Während sich jedoch große Exemplare, wie die sechs Elefanten oder fünf Flusspferde einfach durchzählen ließen, mussten die Tierpfleger bei den Flamingos oder Erdmännchen schon genauer hinschauen. „Eigentlich bekommen wir mit, wenn Nachwuchs unterwegs ist“, sagt Zoo-Sprecherin Yvonne Riedelt. Ausschließen kann man unbemerkten Zuwachs aber nie. Gerade bei den wildlebenden Vögeln im Zoo, dort dauert das Nachzählen schon mal mehrere Tage.

Premiere geglückt: Eisbär-Mädchen Nana erstmals gemessen

Eine besondere Herausforderung war die Vermessung von Eisbären-Nachwuchs Nana. Mit Metermaß und Honig an der Wand des Geheges gelang es die Größe erstmals festzustellen: Knapp 2 Meter im gestreckten Zustand schafft das 14-Monate alte Jungtier bereits.

Übrigens: Der Zoo konnte sich 2020 über viele Jungtiere bei bedrohten Tierarten freuen. Im Februar wurden gleich zehn Bunte Bentheimer Ferkel geboren, eine Madagassische Spinnenschildkröte schlüpfte. Im März kam Vikunja Dörte-Marie in einer dramatischen Geburt auf die Welt – ein Bein war angewinkelt, Mutter und das ungeborene Tier (das einem Lama ähnelt) drohten die Geburt nicht zu überleben. Hilfe kam von Pflegerinnen aus dem Dschungelpalast – Dörte und Marie – die dann zu Namensgebern des kleinen Vikunjas wurden.

Im Mai wurden die Waldbison-Kälber Gundi und Kuno geboren, gefolgt von Drill-Nachwuchs Badjou und Harzer Rotvieh Karl im Juli. Den Abschluss bildeten gleich drei Zebra-Jungtiere – Lucifer, Lilli und Otto – von September bis Oktober.

Im August zog das Dülmener Pferd Jakob auf Meyers Hof ein, die Stinktiere Joe, Jack, William und Averell bezogen die Blockhütte, die sie gemeinsam mit zwei neuen Rothörnchen sowie Roten Kardinälen und Schopfwachteln bewohnen. Neu im Aquarium des Forscherzimmers: Ancistrus- und Antennenwelse und ein Malawi-Beulenkopf.

Tiere in Hülle und Fülle – und auch ganze Völker im Zoo

Unter anderem Tummeln sich im Zoo nun drei Eisbären, sechs Elefanten, neun Drills, zwei Berberlöwen, 121 Flamingos, fünf Flusspferde, 12 Erdmännchen, drei Giraffen, sechs Waschbären, drei Wombats, acht Aras, sieben Grant-Steppenzebras, acht Nördliche Seebären, 20 Impalas, 13 Pelikane, sieben Flachland-Gorillas, fünf Waldbisons, fünf Addax, drei Pinselohrschweine, 176 Rußköpfchen, 15 Rauwollige Pommersche Landschafe, 17 Kamerunschafe, ein Ameisenvolk und zwei Bienenvölker.

Der Abschluss der tierischen Inventur ist der Jahresbericht, den die Zoo-Kuratoren zusammenstellen. Dieser wird an den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz sowie an den Gesellschafter des Zoos und an das Veterinäramt übermittelt. Auf diese Weise ist jedes Tier im Zoo „aktenkundig“.

Von Simon Polreich