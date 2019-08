Hannover

Die NP macht den Test – wer hat den besseren E-Scooter für Hannover? Lime aus den USA oder die Tier aus Berlin?

Die Apps

Sowohl Tier als auch Lime verlangen Zugriff auf Standort und Kamera des Handys, bezahlt werden kann per Kreditkarte oder Paypal. Sind diese Anmeldedaten gespeichert, geht es schnell: Eine Karte zeigt, wo die nächsten freien Scooter parken, wobei Tier derzeit noch deutlich mehr Roller anbietet. Bei Lime wird zum „Entsperren“ des Scooters ein QR-Code am Roller gescannt, Tier erkennt automatisch den Roller in der Nähe. Bei mehreren nebeneinander parkenden Scootern und anderen Nutzern, kann es jedoch zu Verwechslungen kommen.

Per QR-Code-Scanner in der App lässt sich der Lime-Roller entsperren. Quelle: Florian Petrow

Der Preis

Beide Anbieter nehmen 1 Euro Gebühr zum Entsperren des Rollers vor der Fahrt, danach ist Tier günstiger: 15 Cent kostet die Minute, Lime dagegen 20 Cent. So kosteten 23 Minuten mit dem Tier-Scooter beispielsweise 4,45 Euro, Lime nahm für 24 Minuten bereits 6 Euro.

Das Fahrverhalten

Leichte Unebenheiten merkt der Scooterfahrer sofort. Ein abgesenkter Bordstein ist bereits eine Herausforderung für die kleinen Räder. Quelle: Florian Petrow

Dabei schnitt der teurere Lime-Roller etwas schlechter ab. Beide Scooter sind nicht leicht – eine Treppe möchte man sie nicht heraufschleppen. Der Tier-Roller wiegt jedoch noch etwas mehr. Was sich wiederum positiv auf das Fahrverhalten auswirkt: Er liegt etwas stabiler, weniger wackelig auf der Straße. Auch haben beim Test zwei Tier-Roller sogar 21 km/h angezeigt, bei Lime war das Maximum bei 18 Stundenkilometer erreicht. Beide fahren sich jedoch mindestens gewöhnungsbedürftig, das „Gaspedal“ – es wird mit dem rechten Daumen heruntergedrückt – lässt zwischen 20 und 0 km/h kaum Spiel. Wer hinter einem 15 km/h langsamen Fahrrad herollen muss, braucht Fingerspitzengefühl im Daumen, um gleichmäßig langsam zu fahren. Unebenheiten oder gar Kopfsteinpflaster spürt der Fahrer dank der kleinen Räder bei beiden Scooter-Typen deutlich. Schon leichte Bergaufstrecken kosten Tempo.

Das Bremsen

Beide bremsen recht gewöhnungsbedürftig. Aber auch hier schneidet Lime etwas schlechter ab. Statt wie Tier mit zwei Handbremsen, verfügt der Roller des kalifornischen Unternehmens über eine Handbremse links und eine Fußbremse über dem Hinterrad. Das ist Geschmackssache. Beide Rollertypen bremsen zunächst sehr abrupt herunter, bis zum Stillstand braucht man aber vor allem bei Lime viel Kraft – zumindest wenn es schnell gehen muss.

Die Sicherheit

Keine Knautschzone: Mit dem E-Scooter im Straßenverkehr. Quelle: Florian Petrow

E-Scooter haben keine Knautschzone. Durch ihre leuchtend grüne Farbe sollen die Roller deshalb für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar sein. Lime ist im Vergleich vielleicht aber knalliger. Beide Scooter-Typen haben ein kleines Dauerlicht an der Front, das die Sichtbarkeit erhöhen soll. Das Sicherheitsgefühl für den Fahrer ist dagegen eine subjektive Angelegenheit.

Das gewöhnungsbedürftige Fahrverhalten, die ruckelige Fahrweise auf unebenem Untergrund, die kleinen Räder und der kurze Lenker sind für Anfänger auf beiden Rollern jedoch mit Vorsicht zu genießen. Am sichersten fühlt man sich auf abgegrenzten Radwegen, ohne weitere Rad- oder Scooterfahrer. Helmpflicht besteht nicht. Die App von Tier empfiehlt unter dem Menüpunkt „ Sicherheit“ jedoch das Tragen und gibt noch weitere Tipps.

Das Fazit

Testsieger ist Tier. Quelle: Florian Petrow

Aufgrund von Preis, Scooter-Häufigkeit und leichten Vorteilen beim Fahrverhalten ist Tier der NP-Testsieger. Das Fortbewegen mit dem Scooter bleibt allgemein jedoch Geschmackssache. Er bietet sich vor allem für ganz kurze Fahrten im Innenstadtbereich an, höchstens aber als Ergänzung zu ÖPNV.

Oft ist man mit Rad oder Stadtbahn schneller und sogar günstiger unterwegs. Der Fahrspaß hängt zu sehr von äußeren Einflüssen wie Verkehrsdichte, Radwegnetz und Fahrbahn ab und schlägt die genannte Konkurrenz deshalb meistens nicht.

Von Simon Polreich