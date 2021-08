Tier-Drama bei Hannover: Jäger erschießt ausgebüxten Nadu

Röddensen

Tier-Drama in der Region Hannover: Ein Jäger musste am Sonntagmorgen in Röddensen (Lehrte) einen Nandu erschießen. Der straußenähnliche, flugunfähige Vogel war ausgebüxt und sorgte für Gefahr, weil er auf die viel befahrene Bundesstraße 443 zu laufen drohte.

Die ganze Geschichte: Der Nandu, der mit zwei Artgenossen auf einem Privatgrundstück in Röddensen untergebracht war, stammt wie die beiden anderen Vögel aus den Überschwemmungsgebieten im Westen Deutschland. Die Tiere, die eigentlich in Südamerika heimisch sind und von denen es in der Bundesrepublik Nachzuchten gibt, sollen nur vorübergehend Asyl in der Region Hannover genießen.

Erste Flucht am Sonnabend

Doch offensichtlich gibt es Probleme, denn: „Bereits am Sonnabend war ein Nandu entwichen“, sagt Hannovers Polizeisprecher Marcus Schmieder. Die Beamten schalteten schon zu diesem Zeitpunkt einen Veterinär ein, weil der flüchtige Vogel sich im Bereich der Bundesstraße 443 bewegte.

Zunächst war angedacht, den Nadu zu betäuben. Doch nach Auskunft des Tiermediziners würden die Vögel selbst bei einem Treffer des Betäubungspfeils weiter laufen. Am Sonnabend löste die Polizei das Problem dann auf ihre Art: Den Beamten gelang es, den Nandu zurück aufs Grundstück zu scheuchen.

Artgenosse türmt

Am Sonntagmorgen türmten dann gleich zwei Nandus aus ihrem Asyl. Der eine, der sich unmittelbar an der B443 befand, wurde von dem Jäger erschossen. Ein Artgenosse konnte flüchteten – und ist verschwunden. Nach dem Tier wird gesucht.

Von Britta Mahrholz