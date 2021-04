Hannover

Beim Blick auf den Sieben-Tage-Inzidenzwert schien die Region noch vor einer Woche auf einem guten Weg raus aus den tiefroten Zahlen. Mit knapp 105 lag der Wert am vergangenen Freitag so niedrig wie lange nicht. Doch einmal mehr hat sich die Statistik als trügerische Momentaufnahme entpuppt. Mit einem Sieben-Tage-Wert von 136,8 reihten sich Landeshauptstadt und Umland am Donnerstag in den landesweiten Negativtrend ein. In 30 der 45 Landkreise und großen Städte lag die Inzidenz über 100.

„Das Infektionsgeschehen ist in der gesamten Region sehr diffus. Das macht es nicht einfacher“, so Regionssprecher Christoph Borschel. Konnten zu Beginn der Pandemie häufig Alten- und Pflegeheime als Orte mit größeren Ausbrüchen ausgemacht und Kontaktketten entsprechend eingegrenzt werden, fällt diese besonders gefährdete Gruppe durch den Impfeffekt fast vollständig raus. Von den in der Region aktuell 2747 Infizierten leben oder arbeiten nur 44 in Pflegeeinrichtungen. „Das ist die gute Nachricht“, so Borschel. Die schlechte: „Mittlerweile infizieren sich vermehrt die jungen und mobilen Gruppen, die das Virus entsprechend häufiger und schneller weitertragen.“ Das Durchschnittsalter der am Donnerstag neu erfassten Infizierten lag bei 35 Jahren.

Wennigsen steht kurz vor der 300er-Marke

Die als deutlich ansteckender geltende Virus-Mutation B.1.1.7 macht in der Region laut Angaben des Gesundheitsamtes mittlerweile 90 Prozent aus. Auch das spiegele sich in den steigenden Zahlen wider, die in der Landeshauptstadt wie in den meisten Umlandgemeinden aktuell stetig nach oben gehen. Statistisch gesehen am stärksten betroffen ist Wennigsen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 292 (Stand Donnerstag). Auch hier lasse sich das Infektionsgeschehen nicht auf einen oder mehrere große Ausbrüche eingrenzen. Abgesehen von drei Kita-Kindern und zwei Mitarbeitenden gebe es dort keine Gruppe, die besonders ins Auge falle. „In den anderen Kommunen ist es im Prinzip das gleiche Bild. Die Menschen stecken sich in der Regel im privaten Bereich an“, sagt Borschel. Auch an der Wohnsituation – etwa Viertel mit kleinen Wohnungen und entsprechend beengten Wohnverhältnissen – ließen sich hohe oder steigende Inzidenzen aktuell nicht festmachen. „In Wennigsen gibt es hauptsächlich Einfamilienhäuser“, gibt Borschel zu bedenken.

Welche Möglichkeiten bleiben der Region also, der Entwicklung entgegenzusteuern? Neben der Impfkampagne setzt man weiter auf Schnelltests. So ist im Auftrag der Region mittlerweile ein Schnelltestmobil auf Tour durch die Gemeinden. Das Team werde kurzfristig ohne Vorankündigung an Orten Station machen, wo Infektionszahlen auffällig ansteigen. „Wir wollen damit ein weiteres niedrigschwelliges Angebot machen, um die Dunkelziffer bei den Infizierten zu senken“, so Borschel.

Salzgitter landesweit am stärksten betroffen

Landesweit stieg die Inzidenz am Donnerstag auf 126 an. 2234 neue Infektionsfälle, und 26 weitere Todesfälle wurden registriert. Der R-Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt, betrug ebenso wie am Vortag 1,05. Nach der Stadt Salzgitter mit dem landesweiten Höchstwert von 350,9 hat auch der Kreis Vechta (316,5) die 300-Marke gerissen. Mit beiden Kommunen werde nun über gezielte Maßnahmen zur Bekämpfung der Infektionsverbreitung gesprochen, sagte Staatskanzlei-Chef Jörg Mielke im Gesundheitsausschuss des Landtags.

Lage in den Kliniken In den hiesigen Kliniken gibt es aus Sicht der Region Hannover derzeit „eine mittlere Belastung der Kliniken sowohl im Bereich der Intensivstationen als auch auf den Normalstationen, die in den letzten Monaten eine leicht abnehmende Tendenz hatte“, wie es in einer Stellungnahme heißt. Demnach sind momentan von 355 Intensivbetten 327 belegt, 28 Betten sind noch frei. Davon seien 54 Covid-19-Patienten, von denen 38 invasiv beatmet würden. Insgesamt sei die Krankenhausversorgung, „mit den üblichen Schwankungen, gut gewährleistet“. Für den Fall, dass die Zahlen der Covid-19-Patienten schlagartig anstiegen, hätten die Krankenhäuser „seit längerer Zeit eine Art ,Covid-Reserve’ gebildet“, mit denen sie die Kapazitäten aufstocken könnten. Das bestätigt Matthias Büschking, Sprecher von Diakovere. Deren Krankenhäuser seien, „wie alle Krankenhäuser in Hannover, in der Lage, noch eine Schippe drauf zu legen.“ Das könnte schon bald nötig sein, so Büschking: „Unsere Experten sagen, Ende April, Anfang Mai werden die Zahlen noch einmal so ansteigen, dass man mit den bisherigen Kapazitäten nicht mehr hinkommt.“

In Salzgitter wird die seit Ende März geltende Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 5 Uhr bis zum 27. April verlängert. Außerdem bleiben alle Schulen bis einschließlich 25. April geschlossen – ausgenommen sind nur Schulbesuche wegen schriftlicher Arbeiten und Abschlussprüfungen.

Von André Pichiri