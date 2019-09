Das Autokino auf dem Schützenplatz ist wieder eröffnet

Hannover

Motorengeräusche und Benzingeruch statt Popcorn-Duft und leises Getuschel bedeutet: Das Autokino in Hannover beginnt wieder. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr lockt das kultige Event auch in diesem Jahr wieder jede Menge Besucher an.

Auf dem Schützenplatz standen am Donnerstagabend wieder knapp 500 Autos Stoßstange an Stoßstange, um auf der 24 Meter breiten aufblasbaren Leinwand den Film Blue Brothers zu genießen. Im Anschluss daran zeigten die Veranstalter, der Gastroführer " Hannover geht aus" und die Veranstaltungsagentur der Madsack Mediengruppe, außerdem den Film Rocketman.

Nostalgie auf dem Schützenplatz

Passend zur nostalgischen Atmosphäre reichten Servicekräfte mit Pettycoat und Bauchladen den Gästen Popcorn, Eis und Getränke. An den Ständen, die am Rand der Veranstaltung aufgebaut sind, gab es außerdem deftige Speisen wie Burger, Pizza und Co.

Erstmals dabei: Annika Debus (28) und ihr Freund Tim Schnurer (29). Quelle: Wilde

Annika Debus (28) und ihr Freund Tim Schnurer (29) waren zum ersten Mal da: „Ich bin gespannt, wie es läuft. Es ist ja doch etwas anderes als Open-Air-Kino.“

Oldtimer: Jürgen Dierich und Sabine Weirich im Buick Super Serie 50. Quelle: Wilde

Mit einem beeindruckenden Oldtimer, einem Buick Super Serie 50, fuhren Jürgen Dierich (63) und Sabine Weirich (56) aufs Gelände. „Ich freue mich auf einen kuscheligen Abend. Es ist etwas Altes in neuem Gewand“, sagte Weirich.

Es gibt noch Tickets

Auch am Wochenende werden im Autokino Filmklassiker und aktuelle Blockbuster zu sehen sein. Am Freitag, 6. September, gibt es den Film Godzilla (23 Uhr), Sonnabend, 7. September, die Filme The Greatest Showman (20.15 Uhr) und Friedhof der Kuscheltiere (23.59 Uhr) und Sonntag, 8. September, den Film The Fast And The Furious (20.15 Uhr). Tickets für die Vorstellungen gibt es für 15 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Von Johanna Steele