Hannover

Die „Untätigkeit“ habe sie „enttäuscht“. Deswegen wollen Fridays for Future (FfF) in Hannover nun den Druck auf die Politik erhöhen. Parallel zum geplanten Demonstrationszugs am Freitagachmittag, überreichen die Klimaaktivisten einen Forderungskatalog an Politiker von Stadt und Region.

„Die Region Hannover und ihre Kommunen leisten aktuell nicht den erforderlichen Beitrag zu einer generationsgerechten Klimapolitik“, sagt Nika Sieblich. Bereits 2019 habe FfF Hannover Forderungen an Stadt und Region gestellt, Impulse für ein klimagerechteres Hannover aufgezeigt – „die jedoch von der Politik nicht weitergeführt wurden“, sagt die Aktivistin. „Deshalb nehmen wir mit konkreteren Forderungen und Vorschlägen die Politiker in die Hand, die nicht wissen, was sie tun sollen, um das Klima zu schützen“.

10 Prozent des Haushalts für Klimaschutz

Um das weiterhin stehende Ziel zu erreichen, die Region bis 2035 klimaneutral zu machen (die Region visiert erst 2050 an), sollen Region und Kommunen etwa 10 Prozent des Haushalts für Klimaschutzmaßnahmen ausgeben, nennt Jonas Bernmeyer von FfF ein Beispiel. Moorschutz, Klimaschutzfonds oder der Ausbau der Fahrradinfrastruktur.

Dagegen sollten klimaschädliche Unternehmen keine Unterstützung mehr erhalten – wie etwa der Flughafen, oder öffentliche Bauvorhaben, die nicht klimagerecht umgesetzt werden.

Ab 2035 nur noch energieeffiziente Gebäude

Auch die Förderung von E-Mobilität ist eine neue Forderung, ebenso wie die Stromversorgung bis 2026 aus zu hundert Prozent erneuerbaren Energien, der ticketlose ÖPNV bis 2024, eine Ausbildungsinitiative in klimarelevanten Berufen (energetische Sanierung, Wärmepumpen) und die Vorgabe, dass ab 2035 nur noch energieeffiziente Gebäude in Hannover stehen. „Dazu müssen pro Jahr vier Prozent der bestehenden Gebäude saniert werden“, rechnet Bernmeyer vor.

„Wir sind uns bewusst, dass dies tiefgreifende Einschnitte sind“, sagt er. „Aber wenn mit dem Klima unsere Lebensgrundlage zerstört ist, spielt eine schwarze Null schnell keine Rolle mehr.“

Noch weitere konkrete Handlungsforderungen an die regionalen Verwaltungsspitzen haben die Klimaaktivisten aufgestellt. Sie alle sollen am Freitag an Vertreter der Politik übergeben werden, wenn die Laufdemo gegen 16 Uhr am Trammplatz angekommen ist, und werden dann auch auf der Internetseite von FfF Hannover veröffentlicht. Gestartet wird gegen 14.30 Uhr am Opernplatz. Die Organisatoren rechnen mit etwa 700 Teilnehmern, die durch die Innenstadt ziehen. Mit Verkehrsbehinderungen muss gerechnet werden.

Von Simon Polreich