Es ist Hochsommer in Hannover. Bei Temperaturen über 30 Grad wird das Wetter schnell zur Qual für Tiere. Während Menschen das Wetter noch angenehm finden, kann es Hunden schon zu heiß sein. Denn gerade Hunde besitzen lediglich an den Pfoten und an der Zunge Schweißdrüsen. Sie kühlen sich zwar durch Hecheln ab, steigen die Temperaturen aber auf 30 Grad, wird es schon problematisch. Die NP hat von der Tierärztlichen Hochschule Tipps erfahren, wie Hundehalter das Leben von ihren Tieren im Sommer etwas erträglicher machen können.

Trinkwasser bereitstellen

Besonders bei hohen Temperaturen ist es sehr wichtig, dass Hunde immer freien Zugang zu frischem Trinkwasser haben, da sie sich hauptsächlich über das Hecheln abkühlen. Hierbei geht über Verdunstung sehr viel Flüssigkeit verloren. Diese Verluste sollten sie regelmäßig ausgleichen können.

Braucht genug zu trinken: Hund Rocky bekommt von Polizei-Hundeführer Hans B. auch unterwegs Wasser. Quelle: Rainer Dröse

Schattenplätze einrichten

Hunde sollten nicht über einen längeren Zeitraum der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Besonders ältere und kurznasige Hunde wie Möpse oder Französische Bulldoggen sind sehr hitzeanfällig und können leichter überhitzen – durch ihre gezüchtete Nasenform sind die oberen Atemwege verkürzt und sie verfügen über viel weniger Wärmeaustauschfläche, sodass sie über das Hecheln nicht so gut abkühlen können. Deshalb sollten Hunde immer Schattenplätze aufsuchen können.

Gassi-Gehen am frühen Morgen oder in den kühleren Abendstunden

Schattige Wege sollten während der heißen Tage bevorzugt und Spaziergänge in der prallen Mittagssonne möglichst vermieden werden. Das gilt ganz besonders für stärkere Belastungen wie am Fahrrad laufen lassen oder ausgiebige Ballspiele. Vor allem mit kurznasigen Rassen sollte bei hohen Temperaturen sehr sorgsam umgegangen werden.

Kann bei der Hitze keine langen Spaziergänge unternehmen: Mit kurznasigen Rassen sollte bei den Temperaturen besonders sorgsam umgegangen werden, heißt es von der TiHo. Quelle: privat

Eis zur Abkühlung

Herkömmliches Speiseeis enthält viel Zucker und Fett und ist nicht für Hunde geeignet. Auf gar keinen Fall dürfen Hunden mit Diabetikereis gefüttert werden, weil der darin häufig enthaltene Zuckerersatzstoff Xylit hochgiftig für sie ist. Auch Schokolade ist giftig für Hunde. Es gibt aber verschiedene Rezepte, mit denen Besitzerinnen und Besitzer Hunde-Eis selbst herstellen können. Im Fachgeschäft ist spezielles Hunde-Eis auch kommerziell erhältlich. Eine effektive Abkühlung erreicht man damit, ähnlich wie beim Menschen, aber nicht.

Rezept: Hunde-Eis selber machen Hundeeis mit Banane und Apfel Zutaten: Eine Banane, ein Apfel, eine Packung Hüttenkäse, ein Esslöffel laktosefreier Joghurt Zubereitung: Die Banane und der Apfel, der vorher entkernt wird, werden püriert. Das Püree wird mit dem Hüttenkäse und dem Joghurt vermischt und dann in kleinen Dosen eingefroren. Hundeeis mit Leberwurst und Haferflocken Zutaten: Ein Stück Leberwurst, 20 Gramm Haferflocken, eine Packung Hüttenkäse, ein Esslöffel laktosefreier Joghurt Zubereitung: Alle Zutaten werden miteinander vermischt und in kleinen Dosen eingefroren.

An die Pfoten denken

Heiße asphaltierte und gepflasterte Wege und Straßen können zu Verbrennung an den Hundepfoten führen. Hundehalter können testen, ob ein Weg zu heiß ist, indem sie ihre Hand mehrere Sekunden auf den Weg oder die Straße legen.

Vor Sonnenbrand schützen

Hunde mit sehr hellem oder dünnen Fell können Sonnenbrand bekommen. An unbehaarten Stellen sind alle Hunderassen gefährdet. Da viele Hunde Sonnencremes sofort ablecken, ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Produkte keine für den Hund giftigen Inhaltsstoffe enthalten. Am besten greift man auf spezielle Tierprodukte zurück oder schützt den Hund vor massiver direkter Sonnenstrahlung.

Hund niemals im Auto lassen

Hundes sollten während der Sommermonate niemals im geparkten Auto allein gelassen werden. Immer wieder unterschätzen Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer, wie schnell sich Autos im Sommer aufheizen.

Gilt sowohl bei Kälte als auch bei Hitze: Hunde sollten bei extremen Temperaturen nicht im Auto warten müssen. Quelle: Stefan Thomas

Hitzeschlag bei Hunden erkennen

Ist ein Hund überhitzt, äußert sich das in zu starkem Hecheln mit erschwerter Atmung, einer sehr hohen Atemfrequenz und Herzrasen. Möglicherweise kollabiert der Hund. Krampfanfälle, blutiger Durchfall und Erbrechen und eine sehr erhöhte Körpertemperatur können ebenfalls auftreten.

Erste Hilfe bei einem Hitzeschlag

Als wichtigste Erste-Hilfe-Maßnahme sollte das Tier umgehend gekühlt werden. Am effektivsten funktioniert das über Verdunstungskälte: Der Hund sollte mit kaltem Wasser komplett nass gemacht werden. Auf dem Weg zum Tierarzt sollte im Auto die Lüftung auf die maximale Kühlleistung eingestellt und alle Fenster geöffnet werden. Nicht zu empfehlen ist es, den Hund mit nassen Tüchern einzuwickeln, weil die Wärme so nicht über Verdunstung entweichen kann.

Ebenfalls sollte kein Eiswasser bzw. Eis eingesetzt werden, weil sich dadurch die Blutgefäße verengen und der Wärmeverlust verringert wird. Hat der Hund eine Körpertemperatur von 42 Grad Celsius überschritten, ist das lebensgefährlich und kann auch nach einer initialen augenscheinlichen Stabilisierung noch zu verzögert eintretenden Problemen, wie massiven Gerinnungsstörungen oder Nierenversagen führen. Auf jeden Fall sollte der Hund bei Verdacht auf Hitzeschlag einer Tierärztin oder einem Tierarzt vorgestellt werden.

Von Sophie Peschke