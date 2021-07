Hannover

Gleich drei führenden Köpfe der Corona-Forschung in Deutschland verleiht die Tierärztlichen Hochschule (TiHo) Hannover den Ehrendoktortitel. Die Virologen Christian Drosten und Gerd Sutter sowie RKI-Chef Lothar Wieler erhalten die Auszeichnung für ihr Engagement in der Pandemie, in der sie sich auch um die ganzheitliche wissenschaftliche Betrachtung der Gesundheit von Menschen und Tieren verdient gemacht haben, erklärte TiHo-Präsident Gerhard Greif anlässlich der vom Senat beschlossenen Ehrungen.

Gemeint ist damit ihre Arbeit am sogenannten One-Health-Ansatz, der sich mit Antibiotikaresistenzen und Infektionskrankheiten beschäftigt, die zwischen Menschen und Tieren übertragen werden können und der auch einen Schwerpunkt der Forschungsarbeiten der TiHo bildet.

Drosten, Virologe an der Berliner Charité, hat mit seinen Auftritten im NDR-Podcast „Coronavirus-Update“ längst auch außerhalb der Fachwelt Popularität erlangt. Seine Forschung auf dem Gebiet der RNA- und Corona-Viren, seinen Beitrag zur One-Health-Thematik sowie seine Aufklärungsleistung während der Pandemie bezeichnet die Hochschule als herausragend. „Die direkte Vermittlung der aktuellen Faktenlage und ihre Einordnung war und ist für viele Menschen während der Pandemie eine große Hilfe, die trotz aller Widrigkeiten Sicherheit vermittelt“, sagt Greif.

Wieler, Chef des RKI und selbst Tierarzt, erhält den Titel für seine Verdienste in der Zoonosenforschung (Infektionskrankheiten, die zwischen Mensch und Tier übertragen werden) und seine Rolle in der Bekämpfung der Pandemie. „Ruhig, souverän, wissenschaftlich und faktenbasiert“, so Greif, sei er eine Säule in der Covid-Bekämpfung.

Neuer Impfstoff in klinischer Prüfung

Sutter, Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, widmet sich der angewandten Infektionsforschung und konnte bereits mehrere Impfstoffkandidaten soweit entwickeln, dass sie für klinische Studien zugelassen wurden. Dabei nutzt er das modifizierte Vacciniavirus Ankara (MVA), ein harmloses Pockenvirus, das bereits seit Jahrzehnten zu Impfzwecken verwendet wird und als Vektor mit der Information verschiedener Erreger bestückt werden kann, um als Impfstoff zu fungieren. Auf diese Weise entwickelte er beispielsweise einen Impfstoff gegen das Mers-Virus, das von Kamelen übertragen wird, und einen Impfstoff gegen Sars-Cov-2, der sich derzeit in der klinischen Prüfung befindet.

Von André Pichiri