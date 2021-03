TiHo-Experten bescheinigen: Einschläfern von Elefantenbaby war richtig

Hannover/Osnabrück

Nach Einschätzung von Pathologen der Tierärztlichen Hochschule Hannover sei es richtig gewesen, den fünf Tage alten Elefantenbullen einzuschläfern, teilte der Zoo Osnabrück mit. Es sei fraglich gewesen, wie lange das Tier noch überlebt hätte. „Das Jungtier wollte partout nicht bei seiner Mutter trinken und suchte auch keinen Kontakt zu ihr“, sagte Zootierarzt Thomas Scheibe. Das Tier sei stark geschwächt und das Immunsystem „sehr fragil“ gewesen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Eine Erklärung dafür, warum der Nachwuchs nicht bei seiner Mutter trinken wollte, gab die Pathologie nicht. „Die anderen Elefanten hatten sich auch nicht um ihn gekümmert, was sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise wird das Jungtier sofort umstellt und beschützt. Aber hier war nichts dergleichen zu beobachten – auch wenn Mutter Sita nach und nach eine Bindung zu ihrem Erstgeborenen entwickelte und ihn trinken lassen wollte“, sagte der Tierarzt. Eine Handaufzucht mit der Flasche sei bei asiatischen Elefanten problematisch. In Fällen, in denen dies versucht worden sei, hätten die Elefantenkinder „bislang nie überlebt“.

Der kleine Elefant war die Erstgeburt von Mutter Sita. Erst im Dezember gab es in dem Zoo Elefantennachwuchs: Das Jungtier Yaro entwickelt sich den Angaben zufolge sehr gut.

Von lni