Thümler zur MHH: „Potenzial zur Verbesserung“

Herr Thümler, die Medizinische Hochschule Hannover hat bereits eine kommissarische Nachfolge für den Klinik-Vize Andreas Tecklenburg gefunden. Jetzt muss allerdings eine langfristige Lösung her. Wie soll die aussehen?

Mir ist es wichtig, dass die MHH jemanden findet, der es schafft, das Krankenhausmanagement mit den Forschungsfragen zu vereinen. Hierfür ist es wichtig, dass die Kandidatin oder der Kandidat bereits eine leitende Position innehatte und eine wissenschaftliche Reputation mitbringt. Zentrale Aufgabe des neuen Vize-Präsidenten wird allerdings auch sein, die Krankenhausversorgung sicherzustellen. Dazu gehört auch, dass Pflegekräfte und Ärzte besser aufeinander abgestimmt arbeiten und die Dokumentationswege zusammengeführt werden. Die MHH steht vor großen Herausforderungen, deswegen muss das Präsidium gute Lösungsansätze parat haben.

Mit Herausforderungen meinen Sie den Klinikneubau?

Auch, aber nicht nur. Bis wirklich ein Neubau entstanden ist, müssen auch die Altbauten saniert werden. Darüber hinaus ist ein wesentlicher Faktor die Finanzierung der Universitätsmedizin. Es besteht bedauerlicherweise auf der Gesundheitsseite der Irrglaube, dass das Land die Kliniken querfinanziert. Das ist aber falsch, das Land trägt nur die Kosten für Forschung und Lehre, nicht aber die für die Behandlungen. Das hat zur Folge, dass Leistungen nicht ausreichend gedeckt werden. Die Kliniken sind unterfinanziert, und das Land muss am Ende doch einspringen. Darüber hinaus muss sich die MHH damit befassen, qualifizierten Nachwuchs zu finden. Viele Professorinnen und Professoren gehen in den kommenden Jahren in den Ruhestand.

Bis wann soll die Nachfolge geklärt sein?

Angesichts der Verfahrensdauer ist es realistisch, dass die Nachfolgerin und der Nachfolger Anfang 2021 feststeht.

Für den Auflösungsvertrag von Ex-MHH-Vize Andreas Tecklenburg sind Sie massiv vom Personalrat kritisiert worden. Was entgegnen Sie der Empörung?

Der Aufhebungsvertrag ist einvernehmlich geschlossen worden. Die MHH steht vor großen Herausforderungen. Der Blick muss auf die Zukunft gerichtet sein. Das gilt auch für den Personalrat.

Aber das Thema ist noch sehr gegenwärtig. Erst in der vergangenen Woche hat sich ein MHH-Manager über die schlechte Führung von Andreas Tecklenburg beschwert. Und ist sogar soweit gegangen, dass er mit den Landesfinanzen nicht gut umgegangen sei.

Es gab dazu in der vergangenen Wahlperiode mehrere Anfragen. Denen habe ich nichts mehr hinzuzufügen.

Also waren auch die Ereignisse aus der Vergangenheit erheblich für die jetzige Entscheidung?

Nein, es geht dabei um die Übernahme von Verantwortung. Durch die einvernehmliche Vertragsauflösung ist das geklärt.

Sie sind also nach wie vor überzeugt, dass die Landesregierung keine Schuld trifft?

Nachdem wir informiert wurden, haben wir uns untereinander abgestimmt und schnell gehandelt. Man kann natürlich nicht immer alles hundertprozentig richtig machen, aber ich erkenne keine Fehler aufseiten der Landesregierung.

Wie will das Land künftig verhindern, dass sich ein solcher Fall wiederholt?

Die Strukturen müssen überdacht werden, denn es gibt deutliches Potenzial zur Verbesserung. Es muss eine bessere Abwägung zwischen rechtlichen und medizinischen Gründen der Behandlung stattfinden. Dies ist allerdings die Aufgabe der MHH und nicht die des Ministeriums.

Die Ärzte der Klinik haben sich nach der Behandlung des Montenegriners aber auf den hippokratischen Eid berufen.

Es ist neben der medizinischen Versorgung auch Aufgabe der Ärzte abzuschätzen, welches Gefahrenpotenzial von dem Patienten oder von dessen Behandlung in der MHH für die Allgemeinheit ausgeht.

Das heißt, Ärzte sollen Patienten künftig in gut oder schlecht unterteilen?

Nein, aber sie sollen bei Unsicherheiten die Identität des Patienten durch Sicherheitsbehörden klären lassen und entsprechende Standards entwickeln. Einer Zusammenarbeit steht da nichts im Wege. Igor K. war bereits in Montenegro behandelt worden. Es ist außerdem nicht das erste Mal, dass die Behandlung ausländischer Patienten in Hannover eine so große öffentliche Empörung ausgelöst hast. Da kann man erwarten, dass sensibel auf solche Situationen reagiert wird.

