Ihre Musik bezeichnen sie selber als „Ganz viel Spaß“ – den wollen die Planetoids nun im EU-Parlament in Straßburg verbreiten. Die hannoversche Band haben dort einen Auftritt gewonnen.

The Planetoids gewinnen Auftritt im EU-Parlament in Straßburg

