Von gut 50 Millionen Euro gingen die ersten Planungen aus. Es werden wohl mehr als 88 Millionen. Der massive Kostenanstieg bei der Leitstelle in der Feuer- und Rettungswache am Weidendamm sorgt für Kritik. Aus Sicht der Gruppe Linke & Piraten liegt der Fehler im System. Sie kreidet der Stadt an, dass sie die Leitstelle nicht selbst gebaut hat, sondern sich dafür mit der Baufirma Züblin einen privaten Partner an Bord geholt hat.

„Der durch das Finanzierungs- und Bau-Modell der Öffentlich-Privaten-Partnerschaft erhöhte Kommunikationsaufwand hat offenbar zu deutlichen Reibungsverlusten geführt“, sagt Brigitte Falke, die wirtschaftspolitische Sprecherin der Gruppe. Dass es ungewöhnlich viele Probleme bei dem Projekt gab, haben auch Stadt und Züblin bereits eingeräumt.

Ungewöhnlich viele Probleme beim Bau der Leitstelle

„Da war der Wurm drin“, berichtete Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette bei einer Besichtigung des Gebäudes am vergangenen Montag. Und auch Jens Quade, bei Züblin für den Bereich Nord zuständig, hat in seiner Firma kein Projekt erlebt, „wo es so verfahren war“ wie bei der Leitstelle am Weidendamm. Das Bauvorhaben ist aber nicht nur deutlich teurer. Es wird auch erst vier Jahre später fertig als geplant – 2021 statt 2017.

Solche ÖPP-Projekte gibt es in verschiedenen Varianten. Oft bauen Private Gebäude für die öffentliche Hand, die diese dann wiederum langfristig anmietet. Im Falle der Leitstelle ist die Stadt jedoch Besitzerin der Immobilie. Züblin hat allerdings Planung, Bau und Finanzierung übernommen.

Linke ärgern sich über Nachzahlung von 12,5 Millionen Euro

Im Falle einer Eigenfertigung oder zumindest einer Öffentlich-Öffentlichen Partnerschaft, zum Beispiel mit der städtischen Tochter Hanova, hätte die Politik „von vorneherein mehr Einblick in das konkrete Baugeschehen vor Ort gehabt“, glaubt Falke. Sie ärgert sich auch über die 12,5 Millionen Euro, die die Stadt nachträglich an Züblin zahlen muss, um einen Rechtsstreit zu vermeiden. Grund dafür sind Änderungs- und Zusatzwünsche der Stadt. Auf einen Vergleich hat sich diese bereits mit Züblin geeinigt. Allerdings muss die Rechtmäßigkeit der Nachforderungen noch durch einen Gutachter bestätigt werden.

Von der neuen Leitstelle sollen täglich rund 700 bis 1000 Einsätze in der gesamten Region Hannover koordiniert werden. Die hohen Kosten liegen auch an den besonderen Sicherheitsstandards in dem Gebäude. Um auf terroristische Angriffe vorbereitet zu sein, sind die Scheiben des Gebäudes teilweise sogar schusssicher. Zudem kommt moderne Technik zum Einsatz, zum Beispiel spezielles Licht, das verhindern soll, dass die Mitarbeiter an den 19 Arbeitsplätzen müde werden.

Von Christian Bohnenkamp