Testzentrum Vahrenheide: SPD fürchtet Kungelei-Vorwürfe im Wahlkampf

Hannover

Die CDU hat die Angelegenheit bereits für eine politische Attacke genutzt. Und mittlerweile wächst auch in der SPD die Nervosität, weil ihr Mitglied Wjahat Waraich das neu errichtete Corona-Testzentrum in Vahrenheide betreibt. Im Raum steht der Vorwurf, dass der Arzt erst selbst im Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide für das Testzentrum gestimmt hatte, um anschließend sowohl im Wahlkampf als auch finanziell von dem Projekt zu profitieren.

Spitzenpolitiker der SPD in Hannover befürchten, dass die Sache mit Blick auf die anstehenden Wahlen im September zu einem Fallstrick für die Partei werden könnte. „Nach der Rathausaffäre waren wir eigentlich sehr darum bemüht, dass die SPD nicht mehr mit irgendwelchen Kungeleien in Verbindung gebracht werden kann. Da können wir so etwas absolut nicht gebrauchen“, sagt ein Genosse der NP.

Zurzeit keine Rückendeckung von der SPD-Spitze

Die Spitze des SPD-Stadtverbandes hält sich in der Sache bedeckt, stellt sich allerdings auch nicht hinter Waraich. „Grundsätzlich begrüßen wir die Schaffung von Testmöglichkeiten in Stadtteilen wie Vahrenheide und Sahlkamp. Der Parteivorstand ist gerade dabei, die offenen Fragen zur Errichtung und zum Betrieb zu klären. Wir werden uns dazu zu einem späteren Zeitpunkt äußern“, sagte die Vorsitzende Ulrike Strauch auf Nachfrage der NP.

Am 29. April hatte der Bezirksrat einstimmig die Einrichtung eines Testzentrums in den Stadtteilen Vahrenheide oder Sahlkamp beschlossen. Der Arzt Waraich gehört dem Gremium an, leitet den SPD-Ortsverband und will im Herbst Bezirksbürgermeister in Bothfeld-Vahrenheide werden. Die CDU sieht in dem Vorgang einen Verstoß gegen das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz, in dem geregelt ist, dass auch ehrenamtliche Politiker nicht beratend oder entscheidend mitwirken dürfen, wenn dies einen unmittelbaren Vorteil für sie zur Folge hat.

Stadt: Beschluss im Bezirksrat ohne Auswirkung

Die Stadt jedoch kommt nach einer juristischen Prüfung zu einem anderen Ergebnis. Denn bei dem beschlossenen Antrag handele es sich lediglich um einen „Vorschlag des Bezirksrates“, sagt Sprecher Felix Weiper. Über dessen Umsetzung müsse die Verwaltung „eigenständig entscheiden“. Bindend sind die Beschlüsse der Bezirksräte tatsächlich nur in wenigen Fällen, zum Beispiel bei der Benennung von Straßen.

Ohnehin hänge die Einrichtung eines Corona-Testzentrums nicht von einer Entscheidung oder einer sonstigen Mitwirkung der Stadt ab. Über die Zulassung entschieden die Region und das Sozialministerium „als zuständige Gesundheitsbehörden“, so Sprecher Weiper. Die Stadt habe „kein Mitspracherecht“. Soll heißen: Der Antrag aus dem Bezirksrat hatte nach Einschätzung der Verwaltung allenfalls die Wirkung eines Appells. Zudem enthalte dieser „keinerlei Festlegung zugunsten eines bestimmten Betreibers“, sagt Weiper.

Waraich: „Stehe auf dem Vahrenheider Markt allein als Arzt“

Dass die Stadt Waraich nicht nur den Platz, sondern auch Zelte der Feuerwehr kostenlos zur Verfügung stellte, begründet sie damit, dass die Bereitstellung von Testzentren in Quartieren „mit auffälligem Infektionsgeschehen“ in ihrem Interesse sei. Sie sei „froh, dass dieses Angebot realisiert werden konnte“.

Die CDU machte ihren Vorwurf, dass Waraich das Testzentrum für den Wahlkampf missbrauche, unter anderem daran fest, dass dieses nach ihm persönlich benannt ist und auch ein Plakat von Waraich daran aufgehängt wurde. Der gibt andere Beweggründe dafür an. „Mir geht es darum, Vertrauen zu den Leuten aufzubauen. Deshalb habe ich mich für diese persönliche Ansprache entschieden. Ich stehe auf dem Vahrenheider Markt allein als Arzt – und nicht als SPD-Mitglied. Die SPD hat damit überhaupt nichts zu tun“, sagt Waraich.

Zahl der Corona-Tests „massiv eingebrochen“

Er bestreitet auch, dass es ihm mit dem Testzentrum darum gehe, Geld zu verdienen. Die CDU hatte die Rechnung aufgemacht, dass Waraich bei täglich rund 300 Tests und einer Vergütung von 15 Euro pro Stück pro Monat rund 135.000 Euro Einnahmen hätte. Laut Waraich eine „Milchmädchenrechnung“. Denn weil in vielen Bereichen die Testpflicht weggefallen sei, sei auch die Zahl der Tests „massiv eingebrochen“. Das sei aber auch nicht schlimm. „Für mich ist das Testen der Einstieg, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich möchte aufklären und dann sobald wie möglich impfen“, sagt der Arzt, der sich dafür vom Klinikum in Gehrden hat freistellen lassen.

Er sei in Vahrenheide an der Dresdner Straße aufgewachsen. Nun wolle er seinem Stadtteil „etwas zurückgeben“. Bei anderen Genossen bleiben trotz dieser Beteuerungen Bauschmerzen: „Selbst wenn das juristisch alles in Ordnung ist, bleibt am Ende bei uns etwas hängen“, so ein SPD-Spitzenpolitiker in Hannover. Um Klarheit zu schaffen, müsse sich Waraich zwischen dem Betrieb des Impfzentrums und seiner Kandidatur für die SPD entscheiden.

Von Christian Bohnenkamp