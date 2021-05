Testzentrum Vahrenheide: CDU erhebt schwere Vorwürfe gegen Betreiber

Hannover

Irgendwann sei ihm der Geduldsfaden gerissen. Weil sich kein privater Betreiber fand, der ein Corona-Testzentrum im sozial benachteiligten Vahrenheide eröffnen wollte, nahm Wjahat Waraich die Sache selbst in die Hand und baute eines auf dem Vahrenheider Markt auf. „Ein Projekt aus dem Stadtteil für den Stadtteil fernab der kommerziellen Angebote“, so verkündete es der Krankenhausarzt bei der Eröffnung am Mittwoch. Die CDU im Rat Hannovers hat jedoch Zweifel an den selbstlosen Motiven – und erhebt schwere Vorwürfe gegen den Gynäkologen.

Sie hat den Verdacht, dass Waraich sehr wohl Geld mit dem Projekt verdienen will und wirft diesem außerdem vor, das Testzentrum für den Wahlkampf zu missbrauchen. Denn der Arzt ist zugleich Mitglied der SPD-Fraktion im Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide und will im Herbst das Amt des Bezirksbürgermeisters erobern.

CDU: „Skandalöse“ Rolle der SPD beim Aufbau des Zentrums

Zwar begrüßt auch die CDU, dass es jetzt ein Testzentrum in Vahrenheide gibt. „Die Begleitumstände sind jedoch höchst fragwürdig. Die Rolle der SPD halte ich für skandalös“, sagt CDU-Ratsherr Felix Semper, zugleich Vorsitzender des Ortsverbandes seiner Partei in Bothfeld-Vahrenheide.

Denn am 29. April hatte der Bezirksrat einstimmig die Einrichtung eines Testzentrums in den Stadtteilen Vahrenheide oder Sahlkamp beschlossen. Auch Waraich selbst hatte bei dieser Gelegenheit für das Vorhaben gestimmt. „Wir waren dann sehr überrascht, als wir erfahren haben, dass er das Testzentrum betreiben wird“, sagt Semper. Aus Sicht des CDU-Manns hat der Arzt damit gegen das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz verstoßen, in dem geregelt ist, dass auch ehrenamtliche Politiker nicht beratend oder entscheidend mitwirken dürfen, wenn dies einen unmittelbaren Vorteil für sie zur Folge hat.

Semper ist sich sicher, dass Waraich im Wahlkampf von dem Testzentrum profitieren will. Er macht das auch daran fest, dass dieses nicht etwa nach dem Standort Vahrenheider Markt, sondern nach Waraich selbst benannt ist. Zudem ist dieser groß auf Transparenten abgebildet, die am Testzentrum aufgehängt wurden.

Lohnt sich das Testzentrum für den Arzt?

Darüber hinaus geht die CDU auch davon aus, dass sich das Geschäft für Waraich lohnt. Der Betreiber eines Testzentrums erhalte vom Bund bis zu 15 Euro Honorar pro Test, Material und Tests würden kostenlos zur Verfügung gestellt. „Bei 300 Tests pro Tag nimmt das Testzentrum 4500 Euro pro Tag und etwa 135.000 Euro pro Monat ein. Da wird auch nach Abzug der Kosten noch erheblich etwas übrig bleiben“, glaubt Semper.

Waraich selbst wehrt sich vehement gegen die CDU-Vorwürfe. Das Testzentrum gehe allein auf seine private Initiative zurück und habe mit dem Bezirksrat „nichts zu tun“. Über den dort beschlossenen Antrag habe die Stadt „bis heute noch nicht entschieden“. Bindend sind die Beschlüsse der Bezirksräte in der Regel nicht. Die Stadt entscheidet, ob sie diesen folgt. Das letzte Wort hat der Rat.

Stadt Hannover stellt sich hinter Waraich

Zum Aufbau der Teststation habe er sich entschlossen, weil sich schlicht niemand anderes bereit erklärt habe, diese einzurichten. Immer wieder habe er gehört: die Eigenleistungen seien zu hoch, es lohne sich nicht, berichtet Waraich. Er fühle sich mit Vahrenheide und dem Sahlkamp „sehr verbunden“ und habe die Chance gesehen, „in einer der größten Gesundheitskrisen den Menschen in meinem Kiez zu helfen“. Die Kritik der CDU hält der Arzt für „unwürdig“.

Die fordert von der Stadt Aufklärung. Diese müsse einen „anderen Betreiber“ für das Testzentrum finden, so Semper. Die Stadt jedoch stellt sich hinter Waraich: Sie erkenne in der Initiative „in erster Linie ein starkes bürgerschaftliches Engagement“. Andere Betreiber seien nicht bereit gewesen, im Stadtteil ein Testzentrum aufzubauen. An der Notwendigkeit bestehe jedoch „kein Zweifel“.

Von Christian Bohnenkamp