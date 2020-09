Testzentren in Niedersachsen schließen sofort – bis auf Langenhagen

Hannover

Kostenlose Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten wird es ab sofort nicht mehr geben. Für die zehn von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) betriebenen Testzentren im Land hat das deutliche Konsequenzen: Sie werden alle am Dienstag schließen – mit Ausnahme des größten Testzentrums am Flughafen Langenhagen. Das gab die KVN-Spitze am Montagnachmittag bekannt.

Laut Bundesvorgabe werden ab dem 15. September keine kostenlosen Tests für alle Reiserückkehrer mehr angeboten. „Für die Urlaubszeit war es wichtig, möglichst alle Reisende auf das Corona-Virus zu testen. Mit Blick auf Herbst und Winter konzentrieren wir die Tests jetzt wieder stärker aufs Inland“, hatte Gesundheitsminister Jens Spahn am Montag gesagt. Bei der KVN quittierte man die Vorgabe mit hochgezogenen Augenbrauen. „Erst mussten wir in kürzester Zeit zehn Testzentren aufbauen – jetzt gibt es über Nacht wieder eine neue Ankündigung“, kommentierte Jörg Berling vom KVN-Vorstand am Dienstag.

Anzeige

Statt 2000 nur noch 600 Tests täglich, insgesamt nur 266 positiv

Jedoch sprechen auch die Zahlen eine klare Sprache. Hatte man zum Ende der Sommerferien täglich 1500 bis 2000 Reiserückkehrer in Langenhagen zu testen, sind es derzeit lediglich rund 600 pro Tag, an Wochenende sogar nur 400 täglich.

Weitere NP+ Artikel

Insgesamt wurden zwischen dem 7. August und dem 13. September rund 34.000 Abstriche auf das Corona-Virus genommen. Davon waren laut KVN 266 positiv – also gerade mal 0,78 Prozent. Mit der Arbeit der insgesamt zehn Ärzte im Abstrichzentrum sei man jedoch sehr zufrieden, resümierte man am Dienstag. „Wir haben ein niedrigschwelliges Angebot für die Reiserückkehrer bereitgehalten“, so der KVN-Bezirksstellenvorsitzende Eckart Lummert. „Und haben damit die Arztpraxen in Niedersachsen entlastet.“ Allerdings gab es auch Anlaufschwierigkeiten – so mussten Mitte August hunderte Reisende mitunter stundenlang warten, bis sie getestet wurden.

Ab sofort dürften lange Wartezeiten jedoch die Ausnahme sein, denn kostenlose Tests gibt es nur noch für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Andere Reisende können sich zwar auch testen lassen, müssen die Kosten von rund 85 Euro aber aus eigener Tasche zahlen.

Am 1. Oktober ist in Langenhagen endgültig Schluss

Beides gilt nur noch bis zum 1. Oktober, dann treten neue Regelungen in Kraft. So gilt dann eine Quarantänepflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die durch einen Test verkürzt werden kann. Die Tests müssen dann von den Hausärzten übernommen werden, das Testzentrum am Flughafen schließt dann endgültig.

Auch die Verlagerung auf die Arztpraxen sieht man bei der KVN nicht unkritisch: So stehen zum einen die Herbstferien Mitte Oktober an, zum anderen sei eine Erkältungswelle zu erwarten. „Da wird also eine Fülle von Testungen auf die Praxen zukommen“, so Vorstands-Vize Berling.

Von Simon Polreich