Hannover

Mit Flugverboten und Grenzschließungen rüstet sich Europa gegen eine in Großbritannien entdeckte, hoch ansteckende neue Variante des Coronavirus. Deutschland stoppt Flüge aus Großbritannien von Mitternacht an. Eine Maschine der British Airways, die am späten Sonntagabend am Airport Langenhagen landete, mag die letzte Passagiermaschine gewesen sein, die noch ins Land gekommen ist.

Die Region Hannover hatte die Einreise von 63 Passagieren aus London gestoppt. „Eine Person entschied sich, umgehend zurück nach London zu fliegen“, teilte Regionssprecherin Christina Kreutz am Sonntagabend mit. Die übrigen 62 Passagiere seien von der Bundespolizei kontrolliert worden, gab Bundespolizeisprecher Michael Niedermeier bekannt. In kleinen Gruppen seien sie ins Terminal D geführt worden, wo das Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz die Fluggäste einem sogenannten PCR-Test unterzogen hätte.

Gelandet: die British-Airways-Maschine steht am Gate. Die Passagiere werden in kleinen Gruppen ins Terminal D begleitet. Quelle: Christian Elsner

„Unser Ziel ist zu verhindern, dass die neue Virusart unbemerkt nach Niedersachsen einzieht“, erläuterte Andreas Kranz, der Leiter des Fachbereichs Öffentliches Gesundheitswesen der Region Hannover. Deshalb blieben alle Passagiere bis zum Vorliegen der Testergebnisse auf den Flughafengelände. Für Unterkunft und Verpflegung sorge der Flughafen. Im Falle eines negativen Testergebnisses dürften sich die Passagiere an ihren Zielort begeben. Dort müssten sie eine zehntägige Quarantäne antreten. Nach fünf Tagen bestehe allerdings die Möglichkeit, mit einem erneuten negativen Testergebnis die Quarantäne vorzeitig zu beenden. Im Falle eines positiven Testergebnisses werde die Person unter besonderen Auflagen separiert, kündigte Kranz an.

Die Virus-Mutation ist nach britischen Behördenangaben bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form und weitet sich vor allem in London und Südostengland rasant aus. Für die Region ordneten die Behörden einen Shutdown mit Ausgangs- und Reisesperren an.

Von Verena Koll