Tests abgeschlossen: Weidetorbrücke ab Montagfrüh wieder befahrbar

Es wird das nächste Großprojekt in Hannover: Die Weidetorbrücke in Groß-Buchholz ist bröckelig, muss in den kommenden Jahren abgerissen und erneuert werden. Um weitere Schäden zu vermeiden, läuft der Verkehr seit Donnerstag nur noch einspurig in beiden Richtungen. Die marode Hochstraße soll bis zum Ersatzbau längstmöglich für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen nutzbar bleiben. Dafür sind allerdings Sanierungs- und Verstärkungsarbeiten notwendig. Bevor diese starten können, musste die Weidetorbrücke für umfassende Tests am Wochenende voll gesperrt werden.

Grund sind Vermessungsarbeiten der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr: „Für diese Untersuchungen durfte sich die Brücke nicht bewegen. Hier geht es um Millimeterarbeit“, erklärt Friedhelm Fischer, Leiter des Geschäftsbereichs Hannover. Dies sei die Grundlage für die späteren Verstärkungsmaßnahmen an der Brücke. Dafür haben Statiker das Bauwerk von oben und unten vermessen. „Die Arbeiten sind planmäßig verlaufen.“

Testergebnisse sollen Aufschluss über Zustand geben

Um weitere Erkenntnisse über den Zustand des Bauwerks zu erhalten, wurde die Brücke am Wochenende auch Belastungstests unterzogen. Dafür ist ein Unimog mit Zwischenstopps über das marode Bauwerk gefahren. „Wir haben uns spezielle Stellen rausgesucht, um die Rissveränderungen und Durchbiegungen zu messen“, berichtet Fischer.

Wenn Montag oder Dienstag die Auswertungen dafür vorliegen, „bekommen wir Indizien, wie sich das Bauwerk verhält, wenn Fahrzeuge an bestimmten Stellen unterwegs sind.“ Weil die Tests planmäßig verliefen, soll am Montagfrüh (gegen 5 Uhr) die Brücke auch wieder befahrbar sein. Klar ist aber schon jetzt: „Die Weidetorbrücke bleibt bis zur Fertigstellung des Ersatzbauwerks einspurig.“

