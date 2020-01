Testfeld Niedersachsen: Althusmann bejubelt „neues Zeitalter“

CREMLINGEN/HANNOVER

Ein eisiger Wind pfeift über die Felder rund um die Autobahnbrücke an der A39. Genau hier, zwischen den Ortschaften Cremlingen und Schandelah nahe Braunschweig, eröffneten am Mittwoch Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU), Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU), Karsten Lemmer, Verkehrs-Vorstand beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR) und weitere Partner mit einem Druck auf einen roten Knopf offiziell das Testfeld Niedersachsen. Hier können jetzt automatisierte und vernetzte Fahrzeuge getestet sowie Verkehrsflüsse und Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer erfasst, gespeichert und analysiert werden.

Genau im Blick: Auf dem sieben Kilometer langen Teilstück der A39 wurden 71 Masten mit jeweils vier Kameras zur Beobachtung des Verkehrs installiert. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Damit, so jubelte Althusmann, beginne ein „neues Zeitalter“. „Das automatisierte und vernetzte Fahren wird die Art und Weise unserer Mobilität in Zukunft bestimmen“, so der Minister. Sein Kabinettskollege Thümler lobte die „herausragende Infrastruktur für die Erforschung und Entwicklung intelligenter Mobilitätslösungen“. Es handele sich um ein bundes- und weltweit einmaliges Projekt.

Denn das Testfeld Niedersachsen ist weitaus größer als das sieben Kilometer lange Herzstück auf der A39, die zwischen dem Autobahnkreuz Königslutter und der Anschlussstelle Cremlingen 71 Masten aufweist, auf denen jeweils vier Kameras angebracht sind. Insgesamt umfasst das Testfeld 280 Kilometer auf den Autobahnen A2, A39, A391 sowie mehrere Bundes- und Landstraßen zwischen Hannover, Wolfsburg, Salzgitter und Hildesheim. Um auch auf den anderen Streckenabschnitten exakte Verkehrsbeobachtungen durchführen zu können, gibt es noch mobile Masten, die projektbezogen aufgebaut werden können. Die Masten können übrigens untereinander und auch mit entsprechend technisch ausgerüsteten Fahrzeugen kommunizieren.

Die installierten Kameras erfassen alle Fahrzeuge und Verkehrsströme – und zwar anonymisiert. Mit den Aufzeichnungen sei es möglich herauszufinden, was zukünftige Assistenz- und Automationssysteme leisten müssen. Dabei geht es besonders um Situationen wie Auffahren auf ein Stauende, Einfädelsituationen oder Überholmanöver. Zudem kann beobachtet werden, wie die übrigen Verkehrsteilnehmer auf ein autonom agierendes Fahrzeug reagieren – und dieses auf „normale“ Fahrer. Denkbar sei aber auch, dass man Projekte durchführe, bei denen der typische Verkehr etwa zum Ferienbeginn untersucht werde, hieß es.

REALER VERKEHR: Ein Testingenieure lenkt das Forschungsfahrzeug Viewcar II bei den Fahrten durch das 280 Kilometer umfassende Testfeld Niedersachsen, das sich auf die Autobahnen 2, 39 und 391 erstreckt. Quelle: Stratenschulte/dpa

Althusmann erläuterte, das Besondere am Testfeld sei, dass es eben nicht nur Autobahnen, sondern auch Landstraßen und Stadtverkehr einbeziehe – das sei in dieser Form nirgendwo anders möglich.

Das Testfeld Niedersachsen, betrieben vom DLR, ist eine offene Forschungs- und Entwicklungsplattform. Das bedeutet: Nicht nur feste „Kernpartner“ wie Volkswagen oder Continental können hier automatisierte Fahrzeuge und Anwendungen ausprobieren, sondern es „ist offen für jedes Startup“, wie Thomas Jarzombek, Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, sagte. Das Ziel sei es, die Mobilität der Zukunft zu entwickeln „und auch auf die Straße zu bringen“.

Von Inken Hägermann