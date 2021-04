Hannover

350.000 Liter Wasser gingen an den heißen Tagen im vergangenen Sommer in Hannover drauf, um Bäume auf öffentlichen Flächen vor dem Absterben zu retten. Mit Hilfe von Bodensensoren will die Stadt künftig zielgerichteter gießen – und damit zugleich den Einsatz von Wasser, Personal und Fahrzeugen optimieren. Sie will verschiedene Systeme kaufen und testen, die aktuell auf dem Weltmarkt angeboten werden.

„In Hannover müssen längst nicht nur die Neupflanzungen bewässert werden, auch den Jung- und zunehmend den Altbäumen reichen die Niederschlagsmengen nicht mehr aus, um vital zu bleiben“, erklärt Manuel Kornmayer, Projektleiter beim Fachbereich Umwelt und Stadtgrün. Tankwagen, Gießränder oder Wassersäcke seien wirksame Maßnahmen, könnten aber das Nass nicht immer bedarfsgerecht an den Baum bringen.

Bodensensoren sollen unnötiges Wässern der Bäume verhindern

Die Bodensensoren sollen helfen, das besser hinzubekommen. Sie werden an ausgewählten Baumstandorten in Hannover installiert, um dort den tatsächlichen Wassergehalt im Boden zu messen. Dieser wird dann an den Fachbereich Umwelt und Stadtgrün übermittelt. Unnötiges Wässern nach dem Gießkannen-Prinzip und viel Aufwand sollen damit ebenso vermieden werden wie eine Unterversorgung an dem Baumstandort.

„Die letzten Sommer mit ihren Hitzeperioden haben gezeigt, dass der Klimawandel auch in unseren Städten angekommen ist. Eine computergestützte Bewässerung der Bäume hilft, ihre wichtigen Funktionen für das Stadtklima zu erhalten – Kühlung, Schattenwurf und Luftfeuchte“, erklärt Rike Arff, Leiterin der Klimaschutzleitstelle der Region Hannover. Sie hofft auf Test-Erkenntnisse, „die für andere Grünflächenämter in der Region Hannover wegweisend sein könnten.“ Deshalb unterstützt die Region das Projekt in Hannover mit 10.000 Euro.

Wegen der großen Hitze und anhaltenden Trockenheit hat die Stadt im Sommer rund 2200 Bäume mit bis zu 2000 Litern pro Tag gewässert. Darunter auch 518 Altbäume mit bereits ausgebildeten Wurzeln, für die das eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Das hatte es zuvor so noch nicht gegeben.

Klimawandel: Viele Bäume konnten nicht gerettet werden

Ein weiteres Verfahren zur Rettung von Bäumen, auf das die Experten der Grünflächenpflege setzten, heißt Tree-Life. Dabei wird der Boden rund um die gefährdeten Kandidaten durch das Einpressen von Druckluft gelockert. Anschließend kommen Dünger und Wasser rund um die Wurzeln zum Einsatz. Bei fast 900 Bäumen wurde die Technik 2020 angewandt.

Trotzdem war der Hitzestress für viele Bäume zu groß. Rund 2000 musste die Stadt in den vergangenen Monaten fällen, 900 davon an Straßen sowie in Parks und Grünflächen. Schäden hat die anhaltende Trockenheit auch in der Eilenriede und anderen Stadtwäldern hinterlassen. Dort waren rund 1100 tote und kranke Bäume für die Fällung vorgesehen.

Von Christian Bohnenkamp