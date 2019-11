Hannover: Spinnen, Schlangen und Geckos im Congress-Centrum

Hannover

Das große Krabbeln mitten in Hannover: Rund 70 Aussteller präsentierten am Sonntag im Hannover-Congress-Centrum Spinnen, Schlangen, Echsen und Co. Damit es den Tieren auch an nichts mangelt, wurde die Halle zuvor ordentlich aufgeheizt. „So um die 25 Grad haben wir“, erklärt Holger Hilgenberg, der die Terrarienbörse mit rund 1000 Besuchern seit mehr als 20 Jahren veranstaltet.

Ganz aufgeregt kam die achtjährige Paula an diesem Tag in die Glashalle. Mit ihrer Mutter Linde Stöckmann und ihrer Schwester Viola (5) kaufte sie das erste Mal „Wandelnde Bohnen“ – eine Art der Riesengespensterschrecken – inklusive Equipment. Schon vor einem halben Jahr wollte Paula die Tiere haben. „Wir haben aber erstmal abgewartet, ob das Interesse auch anhält“, erzählt ihre Mutter. Das hat es: „Ich interessiere mich sehr für Insekten und habe mit einer Bodenlupe schon viele Tiere beobachtet“, sagt das Mädchen. Darunter einen verletzten Schmetterling, einen Maikäfer und sogar ein Glühwürmchen.

Voller stolz: Paula (8, links) hält die „Wandelnden Bohnen“ in der Hand und freut sich mit Schwester Viola und Mutter Linde Stöckmann über den tierischen Nachwuchs. Quelle: Christian Behrens

Nun ging ein Traum für Paula in Erfüllung. Zur Vorbereitung hat sie ein Buch über die Tiere gelesen, zu Weihnachten wünscht sie sich nun ein Mikroskop. Auch einen Berufswunsch hat das junge Mädchen schon. „Ich möchte Insektenforscherin werden.“ Ihre Mutter unterstützt das: „Es ist wichtig, die Hobbys seiner Kinder zu fördern“, so die 39-Jährige. Und so möchte die Familie die Tiere nun auch züchten. Verkäufer Hans-Otto Salinski (77) freut sich über das Interesse. „Es ist schön, dass man hier bei der Börse schon richtige Fans hat und die Kinder begeistern kann.“

Außergewöhnliches Hobby mit hohen Kosten

Eines des Highlights der Ausstellung: Eine Piebald Königspython mit besonderer Farbform – schneeweiß und braun-gemustert im Wechsel. Noch ist die Schlange rund 50 Zentimeter lang, im ausgewachsenen Zustand sind es 150 Zentimeter. Kostenpunkt: 235 Euro. Besitzerin Michaela Pawlik-Hermann (52) hält rund 150 Schlangen, Kröten und Pfeilgiftfrösche in ihrem Haus. Schon als Kind hat sie Frösche gefangen, später kamen die Schlangen hinzu. „Inzwischen investiere ich neben meinem Job als Sekretärin 15 bis 20 Stunden pro Woche in die Tiere.“ Und auch der Preis für das außergewöhnliche Hobby ist ordentlich. „Es sind etwa 300 Euro für Strom und rund 300 Euro für Futter und ähnliches im Monat.“

Eine gemusterte Piebald Königspython von Michaela Pawlik-Hermann. Quelle: Christian Behrens

Beeindruckende kleine blaue, gelbe und grüne Pfeilgtiftfrösche hält Erik Störzer. Der 51-Jährige hatte bereits mit elf Jahren eigene Frösche, inzwischen züchtet der Schlosser die Tiere seit 25 Jahren.

Der blaue Pfeilgtiftfrosch kann etwa 18 Jahre alt werden. Quelle: Christian Behrens

Rund 35 Euro kostet ein etwa vier Monate altes, hellblaues Exemplar. Und von denen hat man ganz schön lange was. „Die Tiere können etwa 18 Jahre alt werden“, erklärt Störzer. Im Ausnahmefall sogar noch viel älter. Sein ältester Frosch sei 24 Jahre alt.

„Die Tiere haben ihr eigenes Zimmer“

Mit zwei neuen Leopardgeckos gehen Virginia Reichstein (29) und ihr Freund Björn Lund (34) an diesem Tag nach Hause. Dort warten bereits mehrere Schlangen und Geckos sowie ein Kater auf den Neuzugang. „Die Tiere haben sogar ihr eigenes Zimmer“, erzählt Lund.

Björn Lund und Virginia Reichstein suchen sich bei Verkäufer Alexander Rieger (rechts) einen Leopardgecko aus. Quelle: Christian Behrens

Nicht nur ein eigenes Zimmer, sondern einen großen Garten hat Michael Zimenga für seine Tiere. Der 58-Jährige hält Land- und Wasserschildkröten – und das bereits seit 54 Jahren. „Mit vier Jahren hatte ich meine erste Schildkröte“, erzählt er. In Zusammenarbeit mit dem Nabu wildert er regelmäßig europäische Sumpfschildkröten – seinen Angaben nach die einzig noch in Deutschland lebende Art – am Steinhuder Meer aus. Die nächste Terrarienbörse findet am 3. Mai 2020 im HCC statt.

Von Cecelia Spohn