Hannover

Seit 2010 setzt sich die Robert-Enke-Stiftung hauptsächlich für Menschen ein, die an Depressionen leiden. Die Gründerin Teresa Enke (45) berichtet im NP-Interview von erhöhtem Aufkommen von hilfesuchenden Anrufen in der Stiftung – und von der eigenen Belastung während und aufgrund der Pandemie.

Frau Enke, seit mehr als einem Jahr umtreibt Menschen die Corona-Pandemie. Wie macht sich das in Ihrer Stiftung bemerkbar?

Wir bekommen vermehrt Anrufe und nehmen wahr, dass sich bei den Menschen immer mehr Verzweiflung breit macht. Aus diesem Grund haben wir unsere Kampagne „Ich schaff das nicht“ verlängert, die Präsenz und Erreichbarkeit unserer Beratungshotline erhöht. Wir hören oft Sätze wie „Ich kann nicht mehr“, die ich nachvollziehen kann. Ich selbst habe keine Prädisposition für Depressionen und muss dennoch gestehen, dass ich am Limit bin. Wie muss es dann erst Menschen gehen, die für psychische Erkrankungen anfällig sind? Menschen mit Depressionen brauchen Routinen – die fallen aufgrund der Pandemie allerdings weg.

Welche Probleme äußern die Menschen?

Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die es vermissen, ins Schwimmbad zu gehen, anderen fehlen die Bridge-Runden, es gibt finanzielle Sorgen und generelle Existenzängste. Das hören wir nicht nur am Telefon in der Stiftung, das sagen auch Freunde und Bekannte. Es ist die Perspektivlosigkeit, nicht zu wissen, wann die Pandemie vorüber ist und wie es danach weitergeht. Die Frage, von welchen Reglementierungen unser Leben begleitet wird, man nur mit Test Einkaufen oder Essen gehen kann, beschäftigt viele. Es ist ein riesiger Einschnitt, wirklich Wahnsinn.

Wenden sich mehr Leute an Sie, die aufgrund von Corona seelische Probleme entwickelt haben oder die vorher schon belastet waren und wo sich die Situation nun zugespitzt hat?

Beides. Wenn jemand anfällig ist, und nicht mehr das machen kann, was Freude bereitet, dann ist das schlimm und löst existenzielle Sorgen aus. Corona ist eine ernstzunehmende Erkrankung, aber mit diesen ganzen, so lang andauernden Maßnahmen werden viele Menschen gefährdet. Ich befürchte, dass die Kollateralschäden um ein Vielfaches höher sein werden, als Corona selbst. Ich will nicht mit dem Finger auf die Politik zeigen, ich bin selbst überfragt, was richtig ist. Allerdings müssen wir zwingend über den Tellerrand hinausschauen.

Was können Betroffene tun?

Wenn jemand bemerkt, dass er nicht aus dem Bett kommt, keinen Spaß mehr an Dingen hat, die zuvor Freude bereitet haben, sich schlecht fühlt oder gar eine Depression erkennt, sollte sich den Eltern, dem Partner oder Freunden mitteilen. Man sollte sich jemanden suchen, der helfen kann – ob Telefonseelsorge oder die Robert-Enke-Stiftung. Man sollte bewusst Kontakt suchen, wenn man keine Kraft hat, die Situation nicht mit sich selbst ausmachen und unbedingt andere miteinbeziehen. Jemandem, der depressiv ist, fällt es schwer, Dinge selbst in die Hand zu nehmen.

Wie können sich Angehörige und Freunde verhalten und einbringen?

Den- oder diejenige nicht alleine lassen. Man kann Betroffene zum Spaziergang animieren, das Gespräch suchen, ohne Druck zu machen. Man sollte Betroffene nicht mit „Du musst“-Sätzen torpedieren, sondern mögliche Beispiele anbringen, dass einem Freund ein Therapeut helfen konnte oder Ähnliches. Das Alles fällt natürlich aufgrund der aktuell geltenden Corona-Regelungen schwerer als sonst.

Und wenn das Gegenüber abblockt, niemanden an sich heranlässt?

Sich trotzdem weiter bei der Person melden. Und wenn es eine Whatsapp ist, die man schickt. Den Kontakt nicht abreißen und sich selbst nicht abschrecken lassen. Es ist ein schmaler Grat: Man möchte dem Menschen ja die Eigenständigkeit lassen und ihm nicht vorschreiben, was gut tut. Allerdings gibt es Situationen, in der Depressive aufgrund der Erkrankung nicht einschätzen können, was richtig ist. Und wenn jemand gefährdet ist, sich selbst oder andere zu verletzen, Suizidgedanken ausspricht, dann muss man ihn im Zweifel zwingen, sich Hilfe zu suchen.

Gibt es bestimmte Warnsignale, bei denen man unbedingt alarmiert sein sollte?

Wie gesagt, wenn jemand etwa ausspricht, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist. Es gibt aber Menschen mit Depressionen, die niemanden an sich ranlassen und aufgrund des hohen Leidensdrucks gute Schauspieler sind. Ich wusste damals mit Robert nicht, dass ich hätte sehr achtsam sein müssen, als er nach einer erneuten schweren Phase sagte: „Mir geht es wieder gut“, er gerne zum Training gefahren ist. Ich dachte, es geht bergauf. Heute weiß ich: Nimmt jemand wieder viel am Leben teil, dann sollte man achtsam sein. Achtsamkeit ist wichtig. Gerade jetzt, wenn in Zeiten von Corona die Umstände noch schwieriger sind.

Was fordern Sie von der Bundesregierung?

Dass das Gesundheitssystem eine bessere Versorgung für psychisch Erkrankte möglich macht. Es kann nicht sein, dass man warten muss, bis im besten Fall die Depression von allein weggeht oder im schlimmsten Fall sich der- oder diejenige das Leben genommen hat. Jetzt während der Pandemie sollte man die Bürokratie schneller beiseitelassen und dafür Sorge tragen, dass die Menschen schnellstmöglich geimpft werden, nicht alles an der Inzidenz festgemacht wird und es einheitliche Regelungen gibt, die Menschen nachvollziehen und verstehen können.

Wie einschneidend ist die Zeit für Sie persönlich?

Es ist eine Herausforderung. Meine Mutter hat einen Schlaganfall erlitten und befindet sich in einer Reha. Ich kann sie einmal in der Woche für 45 Minuten besuchen, muss vorher einen Test machen.

Von Mirjana Cvjetkovic