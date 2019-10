Teppichvlies auf den Mühlenberger Bolzplatz

Hannover

Der Belag ist nicht zufällig Grün-Schwarz gewählt, schließlich hat Hannover 96 über sein soziales Netzwerk „96plus“ zehn Prozent der Bausumme dazu gegeben. Denn, wer weiß das nicht: Grün, Weiß und Schwarz sind die Vereinsfarben von 96. Immerhin 6000 Euro hat der Klub zu den Gesamtkosten von 60.000 Euro beigesteuert, denen die Stadt Hannover die Aufbereitung des Bolzplatzes im Spielpark Mühlenberg wert war. „Die Stadt hat hier innerhalb von einem Monat 60.000 Euro verbaut. Das passiert nicht überall so schnell, ist aber sehr gut investiertes Geld“, sagte Bürgermeisterin Regine Kramarek.

Teppichvlies mit Quarz ist ein Bolzplatz-Novum in Hannover

Am Donnerstag hat die Stadtrepräsentantin den neuen Belag des Bolzplatzes eingeweiht – ein Teppichvlies, gefüllt mit Quarzsand. In Mühlenberg wurde der Bolzplatz ganz besonders intensiv genutzt, ganz besonders schnell nutzte sich der sich dann auch ab. Und das vor allem, weil die Hobbykicker aus Mühlenberg Stollenschuhe trugen, was der wassergebundenen Decke, einem Mineralgemisch aus zerkleinerten Natursteinen, ganz und gar nicht bekam. Erfahrung mit dem quarzgefüllten Teppichvlies hat die Stadt bislang nur auf Spielplätzen bei Hangrutschen. Auf einem Bolzplatz liegt er jetzt zum ersten Mal.

Haltbar, pflegeleicht und gut bespielbar – Stadt hofft auf Erfolg

Lange Haltbarkeit, geringer Pflegeaufwand und gute Bespielbarkeit: das sind die Erfahrungen in anderen Städten mit dem Bolzplatz-Untergrund. Und das erhofft sich das städtische Grünflächenamt in Hannover von dem Pilotprojekt nun auch. Geht das gut, sollen weitere Teppichvliese auf Bolzplätzen folgen, die ähnlichen Belastungen ausgesetzt sind.

96-Profi Waldemar Anton kickte selber schon auf dem Platz

Mit der Bürgermeisterin hatte noch 96-Spieler Waldemar Anton den Belag eingeweiht. Und der kam dieser Aufgabe ganz besonders gerne nach, denn als Jugendlicher kickte er einst selber auf dem Bolzplatz im Spielpark Mühlenberg. Ob mit oder ohne Stollenschuhe ist allerdings nicht überliefert. „Hier kamen immer viele Kulturen zusammen, um Fußball zu spielen. Das war was Schönes. Ich hoffe, das ist heute auch noch so“, sagte der ehemals jüngste Kapitän der Bundesliga.

Von Andreas Voigt