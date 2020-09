Hannover

Es ist ein emotionales Thema, das die Menschen immer wieder umtreibt: Tempo 30. Sei es vor Erziehungseinrichtungen zum Schutz der Kinder, generell zum Schutz der Radfahrer oder als Maßnahme gegen Lärmbelästigungen. Bislang konnten Straßenverkehrsträger wie die Region Hannover die Wünsche nach Temporeduzierung nur bedingt umsetzen. In diesem Jahr nun hat der Bund eine Art Innovationsparagrafen oder Experimentierklausel in die Straßenverkehrsordnung (StVO) aufgenommen, wodurch die Hürde für Tempo 30 deutlich gesunken ist.

Das Interesse der Kommunen ist groß

Diese Möglichkeit nimmt die Region Hannover zum Anlass, einen Großversuch zu starten – für eine Probezeit von drei Jahren soll auf ausgewählten Kreisstraßen ein Tempo-30-Limit angeordnet werden. Die Kommunen des Umlandes hat die Verkehrsbehörde bereits angeschrieben – das Interesse am Pilotprojekt ist groß. Das Projekt stellte die Region am Donnerstag im Verkehrsausschuss sichtlich erfreut vor: „Wir können etwas tun, was sich die Menschen dringend wünschen“, sagte Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz.

Eigentlich darf in Ortsdurchfahrten kein allgemeines Tempolimit gelten, erlaubt ist es nur vor Kitas, Schulen, Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Nun aber darf zu Versuchszwecken auch streckenweise Tempo reduziert werden. Bis Ende September können die Kommunen der Regionsverwaltung melden, welche Straßen an dem Experiment teilnehmen wollen. Eine Verlängerung der Anmeldefrist ist möglich, etwa wenn eine Kommune zunächst noch die Ortsräte dazu hören möchte wie etwa die Stadt Wunstorf, die bei der Region bereits um Fristverlängerung gebeten hat. Wichtig aber ist: „Wir möchten einen Ratsbeschluss für die Teilnahme an diesem Projekt“, so Conrad Vinken, der Fachbereichsleiter Verkehr bei der Region.

Im Fokus stehen vielbefahrene Ortsdurchfahrten

Wie viele Kreisstraßen im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover letztendlich teilnehmen, steht aktuell noch nicht fest. Im Fokus stehen aber viel befahrene Ortsdurchfahrten, bei denen zu den Stoßzeiten Fußgänger nur mit Problemen die Seite wechseln können und Kinder sowie Radfahrer gefährdet sind. Auch die Lärmbelastung für Anlieger spiele eine Rolle. Die Messungen sollen 2021 starten und werden ein Vierteljahr lang durchgeführt.

Die Region will erfahren, wie sich der Anteil von Auto- und Radfahrern auf den betroffenen Straßen durch die Temporeduzierung verändert und wie exakt die Auswirkungen auf den Lärm sind. Die ersten Tempo-30-Schilder sollen im ersten Quartal 2021 stehen, vorher ist noch eine Info-Kampagne geplant, um auf das Projekt aufmerksam zu machen. Sollte sich herausstellen, dass Autofahrer sich nicht an die neuen Regeln halten, will die Behörde dann auch die Geschwindigkeiten blitzen.

Bei der Regionspolitik kam das Vorhaben nicht überall gut an. Von einer „tollen Aktion für Klimaschutz und Verkehr“ sprach Claudia Hopfe ( CDU), man tue etwa für den Lärmschutz vor Ort, äußerte Frank Straßburger ( SPD) und „Tempo 30 wäre generell eine Lösung“, so Svantje Henrike Michaelsen, die Verkehrsexpertin der Grünen. Die AfD hingegen steht dem Projekt skeptisch gegenüber, man dürfe den Bürger nicht gängeln, meinte Frank Jacobs. Gerhard Kier fand es bedauerlich, dass mit der Temporeduzierung keine baulichen Maßnahmen erfolgen, sondern nur ein Aufstellen von Schildern geplant sei.

Von Andreas Voigt