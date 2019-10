Tellys TST macht Pasta á la Christian Rach

Hannover

Auf der firmeneigenen Homepage steht noch vielsagend „Tellys TST Hannover coming soon...“. Hannovers neue Pasta-Adresse hat aber bereits Ende September in der Oststadt eröffnet. Im Volgersweg 17 gibt es jetzt „die schnellste Pasta der Stadt“. Mit diesem Slogan wirbt das Konzept-Restaurant. Die Devise: Maximal drei Minuten nach der Bestellung soll der Kunde sein Essen haben.

Von Außen: Im Volgersweg 17 soll es jetzt Hannovers schnellste Pasta geben. Quelle: Nancy Heusel

Mit der Eröffnung haben sich die Hannoveraner Martin Oppeng (33) und Linus Aue (27) einen Traum erfüllt. „Wir haben vorher schon viel in der Gastronomie gearbeitet. In der Zeit ist der Gedanke gereift: ’Warum nicht selbst was aufmachen.’ Dann sind wir auf Tellys TST aufmerksam geworden, haben gesehen, dass es das in Hannover noch nicht gibt und zack, da sind wir“, erklärt Inhaber Oppeng.

New York meets Italy im Industrie-Look

Es ist die sechste Niederlassung des Frankfurter Franchise-Unternehmens in Deutschland, die siebte insgesamt – auch in London gibt es einen Laden. Die Inneneinrichtung ist robust, industriell. Die Wände sind im Beton-Look: grau und verwaschen. Säulen sowie Raumtrenner haben eine Print-Tapete, die einen typischen New Yorker Straßenzug mit Yellow Cab zeigt. Hier ist alles nach dem Motto: New York meets Italy – ganz im Italo- Amerikanischen Flair des New Yorker Szeneviertels SoHo.

: Ganz in grau: Tellys TST erstrahlt im Industrie-Look. Quelle: Nancy Heusel

Tellys TST – Im Namen steckt Konzept

Schnelle Nudelgerichte in sämtlichen Varianten – das bietet Tellys TST. Doch was bedeutet eigentlich TST? „Die Gründer wollten die Königsnudel, die Tortellini wieder in den Fokus rücken. TST steht daher für Tortellini, Sauce, Topping“, verrät Linus Aue und erklärt das Konzept: „In der Reihenfolge wird auch das Essen zusammengestellt.“

Begonnen wird mit der Basis: der Nudel. Es gibt acht verschiedene Sorten – von der Tortellini bis zur Rote-Bete-Rigatoni. Anschließend kann aus vier verschiedenen Soßen und acht Toppings gewählt werden. Mehr als 80 Variationen (auch vegetarisch und vegan) sind möglich. Kosten: zwischen sechs und acht Euro die Portion. Dazu sind „alle Produkte bei uns frei von Konservierungs- und Zusatzstoffen“, versichert Oppeng.

Mit Recycling-Produkte zu mehr Nachhaltigkeit

Auch auf Nachhaltigkeit wird geachtet: „Wir nehmen das Thema sehr ernst und versuchen so viel es geht auf Plastik zu verzichten und Recycling-Produkte zu verwenden“, erklärt der 33-jährige Inhaber. Strohhalme und Servietten sind aus recyceltem Papier, genau wie die Cups – die Nudelbecher zum Mitnehmen. Denn der Grundgedanke des Unternehmens war ursprünglich ein To-Go-Konzept, „aber es entwickelt sich immer mehr zum Restaurant“, berichtet Aue.

Die Basis: Aus acht verschiedenen Nudelsorten kann gewählt werden. Quelle: Nancy Heusel

TV-Koch Christian Rach kommt zur Eröffnung

Damit es Franchise-typisch „überall gleich schmeckt, werden die Nudeln und Soßen in einer lokalen Großküche vor- und dann hier frisch zubereitet“, erklärt Oppeng. Die Rezepte stammen von Spitzenkoch Christian Rach. Der Kult-Restauranttester wird am 22. Oktober in Hannover sein, wenn Martin Oppeng und Linus Aue ihren Tellys TST-Store dann offiziell eröffnen.

Von Jens Strube