Hannover

Zehn Tage nach dem Sturz eines ziegelsteingroßen Betonbrockens vom Telemoritz hinterm Hauptbahnhof scheint die Ursache klar: „Die Untersuchung hat ergeben, dass beim Bau des Turms an der Abbruchstelle ein Bewehrungseisen im Beton um ein paar Zentimeter falsch gesetzt worden ist“, so Tobias Riepe, Sprecher der Turm-Eigentümerin VW Nutzfahrzeuge (VWN) zur NP.

Demnach wäre also Pfusch am Bau des 1958 bis 59 errichteten ehemaligen Fernmeldeturms Schuld daran, dass der kiloschwere Brocken in der Nacht zum 10. August zwei Fußgängern vor die Füße stürzte. „Wir vermuten, dass zwischen dem Baufehler und dem Absturz ein Zusammenhang besteht, betont Riepe. Was naheliegend erscheint, auch wenn es keine hundertprozentige Sicherheit dafür gibt.

Anzeige

Der Turm wird durchleuchtet

Der Beton selbst sei in gutem Zustand. Da nun aber nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere dieser Stabilisierungselemente des Betons ebenfalls nicht ganz korrekt platziert worden sein könnten, beginnt VWN vorsorglich am Montag mit einer aufwendigen Untersuchung. Zu Beginn wird die Unterseite des Telemoritz mit einem Netz abgesichert.

Weitere NP+ Artikel

Anschließend wird der Beton mit einem Spezialgerät durchleuchtet, ähnlich einer Röntgenuntersuchung. Riepe: „Wir gucken, ob es gegebenenfalls an anderer Stellen noch andere falsch gesetzte Bewehrungseisen geben könnte“, sagt Riepe und betont: „Das ist eine freiwillige Maßnahme. Wir müssen alles tun für maximale Sicherheit.“ Was diese Untersuchung kostet, konnte er nicht sagen.

Neue Versiegelung im September

Als weitere Maßnahme kündigte er eine neue Versiegelung des Betons am Turm an, die ohnehin in diesem Jahr geplant war und nun vermutlich im September im Anschluss an die Röntgenuntersuchung erfolgen soll. Die sei im Bericht der letzten turnusmäßigen Überprüfung des Turms empfohlen worden. „Das hat aber nichts mit der Verkehrssicherheit des Gebäudes zu tun“, versichert der VWN-Sprecher.

Von Andreas Krasselt