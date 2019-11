Tegtmeyer-Dette: So war ihr Leben als heimlicher OB von Hannover

Hannover

Abends kurz vor 19 Uhr am Rathaus: Über dem Haupteingang brennt nur hinter dem Erkerfenster in der ersten Etage links noch Licht. Hinter der verschlossenen Tür arbeitet Sabine Tegtmeyer-Dette an ihrem Schreibtisch und ackert sich durch Aktenberge. Auf mehrfaches Klopfen öffnet sie. „Entschuldigung. Ich ertrinke in Arbeit, und es reißt einfach nicht ab.“

Auch wenn Belit Onay am Freitag sein Amt antritt, wird man den Stoßseufzer von der Ersten Stadträtin, Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin wohl noch einige Zeit hören. Jede Menge Einarbeitung steht an. Erst kurz vor Weihnachten will die 58-Jährige Urlaub machen. „Zwei Wochen sind geplant“, erzählt sie. „Dann wird das ohne mich klappen.“

Arbeitstag hat 13 Stunden

Seit dem 1. Mai, also einen Tag nach der Rücktrittserklärung von Stefan Schostok wegen der Rathausaffäre und 15 Tage, bevor der Rat dem Abschied vom OB zustimmte, vertritt die Verwaltungsbetriebswirtin ihren früheren Chef. „Mein Arbeitstag beginnt um halb acht und endet abends um halb neun“, sagt sie. „Dazu kommen noch jede Menge Abendtermine und an einem Tag am Wochenende fünf Stunden Post.“

Eigentlich müsste Sabine Tegtmeyer-Dette den Zustand gewöhnt sein. Als sie am 1. August 2013 ihren Dienst aufnahm, waren der Stadt OB und Erster Stadtrat abhanden gekommen. Der eine, Stephan Weil, durch den Wechsel in die Staatskanzlei als Ministerpräsident, der andere, Hans Mönninghoff, durch Ruhestand. Im November 2012 war Tegtmeyer-Dette, zu dem Zeitpunkt kaufmännische Leiterin der Üstra, zu seiner Nachfolgerin gewählt worden.

Kein Sprung ins kalte Wasser

War es damals ein Sprung ins kalte Wasser – so wie es sich jetzt viele für Belit Onay vorstellen? Die Ricklingerin schüttelt den Kopf. „ Hans hat mir einiges erzählt und beigebracht.“ Was das Wichtigste sei? „Lernen, wen man beteiligen muss vor Entscheidungen. Wissen, wie etwas formal richtig funktioniert.“

Die Abendtermine und Repräsentationspflichten seien damals geringer gewesen, findet die studierte Germanistin und Politologin. Jetzt, nach der Wahl von Onay zum OB, häuften sich Anfragen. „Alle wollen ihn kennenlernen.“

Tegtmeyer-Dette ist sicher, dass ihr Grünen-Parteikollege die neue Aufgabe meistern wird. „Er hört zu, bleibt immer ruhig, ist ein sehr politischer und kluger Kopf.“ Und „absolut uneitel“, fügt sie hinzu.

Aufgabe genossen

Unaufgeregt und ruhig – das beschreibt in den Augen vieler auch den Führungsstil der Ersten Stadträtin. Sie habe die Zeit der OB-Vertretung trotz allen Stresses genossen, sagt sie. „Das war eine unglaubliche Bandbreite an Begegnungen und Erfahrungen.“ Die Dauerpräsenz auf dem Schützenfest zählt Sabine Tegtmeyer-Dette ebenso als positiv auf wie die Treffen mit Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke, EU-Kommissar Günther Oettinger oder Georgiens Botschafter Elguja Khokrishvili.

Trotz etlicher Aufforderungen aus der Wirtschaft – eine eigene OB-Kandidatur kam für Sabine Tegtmeyer-Dette nie in Frage. Sie freue sich darauf, sich mal wieder intensiv um den eignen Arbeitsbereich kümmern zu können, sagt sie, „nicht mehr über Ereignisse, Termine und Menschen zu fliegen“. Sie brauche „die fachliche Tiefe“.

War die OB-Vertretung eine gute Zeit? Die Antwort ist ein mehrfaches Nicken. „Zu entscheiden, das wird jetzt so gemacht, ist manchmal auch entspannend.“ Gepackt habe sie das alles aber nur mit viel Unterstützung. Im Rathaus von ihrem Team und vielen Mitarbeitern („Danke für die konstruktive Arbeitsatmosphäre“), zu Hause von ihrem Mann Michael Dette, Bundesbahnbeamter und stellvertretender Regionspräsident. „Er hat eingekauft, gekocht, gewaschen und gebügelt.“ Nur das Brotbacken am Sonntag sei noch ihr Job gewesen. Das wird ab Weihnachten anders. Wie man sich doch auf viele ärgerliche Pflichten freuen kann ...

