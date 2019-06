Hannover

Lange Schlangen vor den Terminals, genervte Reisende, gereizte Stimmung: Die Woche startet am Airport Hannover alles andere als entspannt. Ursache ist ein technischer Defekt an der Gepäckförderanlage, der in Halle A die Abfertigung blockierte. Das hatte zur Folge, dass zwar die Passagiere in die Maschinen gelangen konnten – nicht aber die Koffer. Deshalb untersagte die Bundespolizei die Abflüge, laut Sprecherin waren drei Verbindungen betroffen. Am frühen Mittag sollte der Schaden behoben sein.

Von Fabian Mast